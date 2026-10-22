FOTO: Alegatos finales en el juicio por la muerte de Maradona: defensas de enfermeros presentan sus argumentos

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- Este jueves se llevará a cabo la penúltima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde las defensas del coordinador de Enfermería, Mariano Perroni, y del enfermero Ricardo Omar Almirón presentarán sus alegatos de clausura. Este debate ocurre tras los pedidos de absoluciones por parte de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

La jornada del miércoles concluyó a las 2 de la mañana tras 14 horas de deliberaciones. Durante esta sesión, Francisco Oneto, defensor de Luque, cuestionó la actuación de la Fiscalía, mientras que Nicolás D'Albora, abogado de Forlini, afirmó que Maradona "no fue asesinado".

Luego de los alegatos de este jueves, se anticipan dúplicas y réplicas por parte de los acusadores. Además, los imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del reconocido futbolista tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras.