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Así queda el esquema de feriados tras la confirmación de la visita del Papa

Con la ratificación de la llegada del Pontífice a la Argentina, el Gobierno nacional aplicó el Decreto 1103/2026 para reordenar el esquema de feriados y la logística en la provincia.   

23/10/2026 | 07:51Redacción Cadena 3

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El papa León XIV reconfirmó oficialmente su histórica visita a la República Argentina, la cual se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre.

Tras despejarse las dudas sobre su itinerario en el país, el Poder Ejecutivo definió la aplicación del Decreto 1103/2026, el cual establece jornadas no laborables para garantizar la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito durante el despliegue del operativo oficial.

Ante la consulta sobre su viaje durante una audiencia en el Vaticano frente a una pareja de recién casados, el propio Pontífice declaró con entusiasmo: “Argentina, ya vamos”.

¿Cómo queda el esquema de feriados para Córdoba?

Con la agenda confirmada, los cordobeses tendrán un esquema de feriados de dos días consecutivos:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional dispuesto para todo el territorio argentino por las actividades del Sumo Pontífice.

Martes 10 de noviembre: Feriado exclusivo para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Miércoles 11 de noviembre: Feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La travesía de cuatro días de León XIV en el país contemplará distintos encuentros institucionales y pastorales con sedes centrales en Buenos Aires, la provincia de Córdoba y el santuario de Luján.

Lectura rápida

¿Quién visitará Argentina? El papa León XIV visitará la República Argentina.

¿Cuándo se llevará a cabo la visita? La visita será entre el 8 y el 11 de noviembre.

¿Qué decreto se aplicará durante la visita? Se aplicará el Decreto 1103/2026, que establece jornadas no laborables.

¿Qué feriados habrá en Córdoba? Habrá feriados el 9 y 10 de noviembre en Córdoba y CABA.

¿Dónde se realizarán los encuentros del Papa? Los encuentros se llevarán a cabo en Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján.

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