Así queda el esquema de feriados tras la confirmación de la visita del Papa

El papa León XIV reconfirmó oficialmente su histórica visita a la República Argentina, la cual se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre.

Tras despejarse las dudas sobre su itinerario en el país, el Poder Ejecutivo definió la aplicación del Decreto 1103/2026, el cual establece jornadas no laborables para garantizar la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito durante el despliegue del operativo oficial.

Ante la consulta sobre su viaje durante una audiencia en el Vaticano frente a una pareja de recién casados, el propio Pontífice declaró con entusiasmo: “Argentina, ya vamos” .

¿Cómo queda el esquema de feriados para Córdoba?

Con la agenda confirmada, los cordobeses tendrán un esquema de feriados de dos días consecutivos:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional dispuesto para todo el territorio argentino por las actividades del Sumo Pontífice.

Martes 10 de noviembre: Feriado exclusivo para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Miércoles 11 de noviembre: Feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

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La travesía de cuatro días de León XIV en el país contemplará distintos encuentros institucionales y pastorales con sedes centrales en Buenos Aires, la provincia de Córdoba y el santuario de Luján.