Así queda el esquema de feriados tras la confirmación de la visita del Papa
Con la ratificación de la llegada del Pontífice a la Argentina, el Gobierno nacional aplicó el Decreto 1103/2026 para reordenar el esquema de feriados y la logística en la provincia.
23/10/2026 | 07:51Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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El papa León XIV reconfirmó oficialmente su histórica visita a la República Argentina, la cual se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre.
Tras despejarse las dudas sobre su itinerario en el país, el Poder Ejecutivo definió la aplicación del Decreto 1103/2026, el cual establece jornadas no laborables para garantizar la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito durante el despliegue del operativo oficial.
Ante la consulta sobre su viaje durante una audiencia en el Vaticano frente a una pareja de recién casados, el propio Pontífice declaró con entusiasmo: “Argentina, ya vamos”.
¿Cómo queda el esquema de feriados para Córdoba?
Con la agenda confirmada, los cordobeses tendrán un esquema de feriados de dos días consecutivos:
Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional dispuesto para todo el territorio argentino por las actividades del Sumo Pontífice.
Martes 10 de noviembre: Feriado exclusivo para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Miércoles 11 de noviembre: Feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.
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La travesía de cuatro días de León XIV en el país contemplará distintos encuentros institucionales y pastorales con sedes centrales en Buenos Aires, la provincia de Córdoba y el santuario de Luján.
Lectura rápida
¿Quién visitará Argentina? El papa León XIV visitará la República Argentina.
¿Cuándo se llevará a cabo la visita? La visita será entre el 8 y el 11 de noviembre.
¿Qué decreto se aplicará durante la visita? Se aplicará el Decreto 1103/2026, que establece jornadas no laborables.
¿Qué feriados habrá en Córdoba? Habrá feriados el 9 y 10 de noviembre en Córdoba y CABA.
¿Dónde se realizarán los encuentros del Papa? Los encuentros se llevarán a cabo en Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján.