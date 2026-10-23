Israel frustra un ataque terrorista y cierra Cisjordania en medio de tensiones electorales

Israel ha informado que sus fuerzas armadas eliminaron a dos hombres armados que intentaban llevar a cabo un "ataque terrorista" contra civiles israelíes. La oficina del primer ministro comunicó el viernes que se había dado la orden de cerrar la Cisjordania ocupada, donde se produjo el incidente.

Este tiroteo mortal ocurre en un momento crítico, ya que los votantes israelíes se preparan para decidir el próximo martes si otorgan a Benjamin Netanyahu otro mandato como primer ministro o permiten que surja una nueva era política. En medio de este clima electoral, partidos árabes han solicitado al Tribunal Supremo de Israel que impida que los observadores electorales lleven armas, mientras que al menos una persona ha perdido la vida debido a ataques israelíes en Gaza.

Las fuerzas armadas israelíes reportaron que sus soldados dispararon y mataron a los dos hombres que habían lanzado un ataque cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, el viernes por la mañana. Este ataque dejó al menos cinco personas heridas, varias de ellas en estado crítico.

Según el ejército, se logró prevenir un "ataque terrorista contra civiles israelíes" y se identificó que los agresores estaban armados con un fusil M16 y una pistola. Tras el ataque, la oficina del primer ministro de Israel indicó que había dado instrucciones para preparar un cierre total de Cisjordania.

Los servicios de emergencia confirmaron que cinco personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y fueron trasladadas a hospitales en Israel. Un comunicado de los rescatistas destacó que, al llegar al lugar del ataque, aún se escuchaban disparos en el área.

Dos de los heridos, jóvenes de alrededor de 20 años, presentaban lesiones de bala en las extremidades inferiores; uno de ellos estaba inconsciente y gravemente herido, según informaron los rescatistas. "Llegamos a una escena difícil cuando todavía se estaba disparando en la zona", declaró Tzuriel Edri, miembro del equipo de respuesta.

En el marco de las elecciones nacionales, partidos políticos árabes han solicitado al máximo tribunal del país que prohíba a los observadores electorales armados en los centros de votación. Esta petición, presentada el jueves, busca una audiencia inmediata y sostiene que la prohibición es esencial para garantizar la seguridad pública y asegurar elecciones libres y justas el próximo martes.

La solicitud surge tras afirmaciones de partidos judíos, liderados por Netanyahu y Bezalel Smotrich, de que planean enviar alrededor de 2.000 observadores a barrios árabes, acusando de fraude electoral en esas comunidades. Los observadores serán activistas del Likud de Netanyahu y de los Sionistas Religiosos de Smotrich, un partido de ultraderecha que goza de popularidad entre los colonos israelíes.

Los palestinos constituyen cerca del 20% de la población de Israel. El reducido grupo de partidos árabes podría ser decisivo en las próximas elecciones, las primeras desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, si los partidos judíos están dispuestos a colaborar con ellos para formar una coalición de gobierno.

En otro ámbito, UNICEF ha instado al ejército de Israel a tomar medidas inmediatas para detener la muerte de niños en Gaza, tras más de un año de un alto el fuego. La agencia reportó que el número total de niños fallecidos ha superado los 350 desde que se alcanzó el acuerdo en octubre pasado.

"Este nivel de violencia contra los niños es inaceptable", afirmó Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África. El ejército israelí sostiene que sus ataques en Gaza están dirigidos a milicianos de Hamás y que se toman medidas para minimizar el daño a los civiles, incluyendo el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Yemen se retractó de un comunicado que advertía que las concentraciones de movilización tribal en zonas controladas por los hutíes serían consideradas objetivos militares legítimos. El ministro de Defensa, Taher al-Aqili, se disculpó públicamente con las tribus de Yemen, asegurando que el ejército no atacará esas concentraciones ni otras reuniones civiles.

El comunicado, que había sido emitido previamente por el ministerio reconocido internacionalmente, había advertido a los residentes en áreas controladas por los hutíes que evitaran asistir a esas concentraciones, acusando a los rebeldes respaldados por Irán de utilizar estos eventos para movilizar simpatizantes y reclutar niños para el combate.

A medida que los conflictos en Oriente Medio se intensifican, Turquía ha organizado reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Pakistán, Arabia Saudí y países europeos, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, para abordar los conflictos en la región y los esfuerzos para resolver la guerra entre Rusia y Ucrania.

Se anticipa que el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, impulse la diplomacia para aliviar las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como reafirmar el apoyo de Turquía a Arabia Saudí frente a los ataques hutíes. En la apertura de una conferencia sobre mediación en Estambul, Fidan subrayó la importancia de la diplomacia en un entorno cada vez más complicado.