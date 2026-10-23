Francia moviliza 70.000 policías para prevenir disturbios en protestas del fin de semana

PARÍS — Un total de 70.000 efectivos de seguridad serán desplegados en diferentes regiones de Francia el próximo sábado, mientras que el Louvre y otros importantes museos de París permanecerán cerrados. Esta medida busca prevenir un nuevo brote de violencia en medio de las protestas programadas.

Las manifestaciones de la semana pasada resultaron en un caos significativo, donde se registraron incendios, asaltos a edificios públicos, daños en comercios y enfrentamientos con la policía. Este evento se considera uno de los disturbios más violentos en años recientes en Francia.

Se espera que los manifestantes salgan nuevamente a las calles el sábado para protestar contra el elevado costo de vida. Entre los participantes se encuentran estudiantes, miembros del sindicato CGT y activistas del movimiento de los "chalecos amarillos", que ya habían llevado a cabo protestas contra la injusticia social en 2018 y 2019.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, anunció que se destinarán 70.000 policías y gendarmes, junto con helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. Además, unidades de élite se encargarán de la protección de edificios públicos como ayuntamientos en una operación de seguridad que se prevé "altamente móvil".

"Hemos recibido múltiples llamados en redes sociales de grupos radicales de extrema izquierda instando a actos de violencia y vandalismo. También se han difundido mensajes que incitan al saqueo, claramente promovidos por alborotadores", declaró Nuñez en una conferencia de prensa.

El ministro enfatizó que se adoptará una postura "absolutamente inflexible" frente a quienes participen en actos de violencia, advirtiendo que la policía tendrá un enfoque "muy firme" en las detenciones y que "habrá consecuencias legales".

El Ministerio de Cultura informó que el Louvre, los museos de Orsay y Picasso, así como el Grand Palais, no abrirán sus puertas. En un comunicado, el ministerio instó a todas las instituciones bajo su jurisdicción a implementar las medidas necesarias para asegurar "la seguridad de los visitantes, la protección del personal y la preservación de las obras de arte".

Tras dos días de acceso restringido, Art Basel Paris reabrió al público el viernes, pero solo por un día, ya que la amenaza de disturbios llevó a los organizadores a cancelar las actividades programadas para el fin de semana. Esta feria de arte contemporáneo, reconocida a nivel mundial, incluye exhibiciones de 211 galerías internacionales en el Grand Palais.

"Esta decisión no se ha tomado a la ligera; la seguridad de todas las personas involucradas en la feria es nuestra máxima prioridad", afirmaron los organizadores en un comunicado.

La preocupación por la seguridad también se extiende a una manifestación programada para el sábado en Orléans, situada a unos 110 kilómetros al sur de París. Alrededor de 50 organizaciones han convocado a una protesta contra la extrema derecha, coincidiendo con el congreso de dos días del partido nacionalista y antiinmigración de Marine Le Pen, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Entre los convocadores se encuentran sindicatos, partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles y grupos antirracistas.

Hugues Moutouh, prefecto de la región de Loiret, estimó que entre 20.000 y 30.000 manifestantes de todo el país se sumarán a la protesta.

Le Pen, quien figura como favorita en las encuestas para las elecciones, acusó a organizaciones y partidos de izquierda de intentar "perturbar el congreso democrático de un partido político", en declaraciones al canal de noticias Franceinfo. Sin embargo, afirmó que no tiene "ninguna preocupación" por la seguridad, dado que el gobierno ha reconocido la necesidad de adoptar medidas que garanticen un desarrollo seguro del congreso.