Cumbre entre Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores por las PASO y el Presupuesto 2027

Los principales referentes del peronismo nacional mantuvieron este jueves una reunión en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, para avanzar en una estrategia común frente al Gobierno de Javier Milei y coordinar posiciones sobre la agenda parlamentaria.

Del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el exministro de Economía Sergio Massa; el diputado nacional Máximo Kirchner; legisladores y mandatarios provinciales. La reunión tuvo como ejes centrales la discusión del Presupuesto 2027, la situación económica y social, y la reforma política que impulsa el oficialismo.

El cónclave buscó consolidar una voluntad de unidad dentro de un espacio que arrastra diferencias internas, pero que procura coordinar acciones en el Congreso frente a las principales iniciativas del Gobierno libertario.

La reunión tuvo lugar en la Casa de La Pampa y contó con la participación de Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), en representación del peronismo federal. Fue una nueva instancia de diálogo luego del encuentro realizado el 11 de agosto en el Hotel Emperador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Quiénes participaron de la cumbre peronista

Además de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, estuvieron presentes los presidentes de los bloques peronistas en el Congreso: Germán Martínez, de Diputados, y José Mayans, del Senado.

También participaron el senador santiagueño Gerardo Zamora y los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Durante la reunión, los dirigentes analizaron la situación económica y social desde una perspectiva nacional y regional, con especial atención a las dificultades que atraviesan los hogares, las provincias y los sectores productivos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el endeudamiento de las familias y las dificultades para llegar a fin de mes. Según lo informado sobre el encuentro, los participantes coincidieron en calificar la situación como “gravísima”.

El diagnóstico también incluyó la caída de la actividad económica, el desempleo, las restricciones de financiamiento y las consecuencias de la política económica nacional sobre las economías regionales.

Presupuesto 2027: los reclamos que llevarán al Congreso

Uno de los principales objetivos de la reunión fue coordinar propuestas para incorporar al Presupuesto 2027. Los bloques legislativos buscarán impulsar una serie de demandas vinculadas con la infraestructura, las políticas sociales y el financiamiento de las provincias.

Entre las prioridades mencionadas se encuentran:

Obras públicas: recursos para mejorar las rutas nacionales y reactivar la construcción de viviendas y obras de infraestructura social.

Discapacidad: garantizar el financiamiento de las prestaciones y los recursos destinados a las personas con discapacidad.

Universidades: exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso.

Provincias: reclamar fondos para afrontar las consecuencias del fenómeno climático de El Niño y atender las necesidades de las economías regionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los gobernadores plantearon que la situación productiva y climática requiere acompañamiento del Estado nacional. Según el planteo expuesto durante la reunión, las provincias afectadas por el fenómeno de El Niño no habrían recibido asistencia suficiente del Gobierno.

El financiamiento universitario y las prestaciones para personas con discapacidad también ocuparon un lugar relevante en el intercambio, en continuidad con los reclamos que la oposición viene sosteniendo en el Congreso.

Discapacidad y universidades, en el centro de la agenda

Los participantes analizaron la situación de las personas con discapacidad y su financiamiento, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el miércoles un proyecto relacionado con la materia.

En paralelo, coincidieron en mantener el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. El debate se inscribe en la disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por los recursos destinados al sistema universitario público.

La intención de los dirigentes es que ambas cuestiones tengan un lugar explícito en la discusión presupuestaria del próximo año y que los compromisos de financiamiento queden contemplados en la planificación de gastos del Estado nacional.

La discusión por las PASO y la reforma política de Milei

Otro de los temas centrales fue la reforma política impulsada por el Gobierno, que tiene entre sus principales propuestas la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según trascendió del encuentro, los referentes peronistas coincidieron en la necesidad de sostener las primarias y mantener una estrategia común frente a la iniciativa oficialista.

Los dirigentes cuestionaron la propuesta del Gobierno y consideraron que una modificación de las reglas electorales podría complicar la organización de la oposición. En ese marco, plantearon la importancia de preservar un mecanismo que permita ordenar las candidaturas y resolver las diferencias internas.

La discusión sobre las PASO se vincula con el objetivo más amplio de construir una alternativa política capaz de competir con el oficialismo, aunque persisten diferencias entre los distintos sectores del peronismo sobre su organización y su conducción.