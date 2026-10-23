Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Este viernes 23 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se verá afectada por un clima inestable, con lluvias moderadas que marcarán la jornada. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 91%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda y pesada.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo está cubierto por nubes que traen precipitaciones. El viento sopla a una velocidad de 5 m/s desde el este, lo que puede generar una sensación de frescura a pesar de la alta humedad. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las lluvias continuarán durante gran parte del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados y llevar paraguas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el sábado 24 de octubre la temperatura mínima será de 11° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras. Para el domingo 25, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 14°, también con lluvias ligeras. El lunes 26, el clima mejorará ligeramente, con mínimas de 10° y máximas de 15°, aunque se espera un cielo con nubes dispersas.

Finalmente, el martes 27 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°, con nubes cubiertas y posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones del clima para planificar sus actividades.