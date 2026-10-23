Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se siente ligeramente superior, alcanzando los 18°. La humedad es del 91%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 30°. Las condiciones meteorológicas indican cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en horas de la tarde. El viento se mantendrá leve, contribuyendo a un ambiente agradable en general.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un panorama variado. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 17°, con lluvias leves. El domingo 25 de octubre, la temperatura mínima descenderá a 10° y la máxima alcanzará 22°, con cielo despejado. El lunes 26 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con nubes cubriendo el cielo. El martes 27 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas.