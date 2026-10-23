Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un estado del cielo con lluvias moderadas. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 87%, lo que contribuye a un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para este viernes 23 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Las lluvias continuarán durante el día, con un cielo mayormente nublado. La humedad alta y la presencia de viento suave podrían hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. La visibilidad se mantendrá en niveles aceptables a pesar de las precipitaciones.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Mendoza es el siguiente: el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 13°, con lluvias moderadas. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 26 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 23°, con nubes dispersas. El martes 27 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 24°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras.