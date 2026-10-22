France Football aclara que el Balón de Oro de Todos los Tiempos no tendrá ganador ni premio

Buenos Aires, 22 octubre (NA) - La revista France Football informó que el Balón de Oro de Todos los Tiempos (B.O.A.T.) no es un premio oficial, sino una votación recreativa destinada a los aficionados. Por lo tanto, no se entregará ningún trofeo al ganador.

El BOAT tiene como objetivo permitir que los usuarios seleccionen el mejor rendimiento individual de diez futbolistas que han ganado el Balón de Oro en múltiples ocasiones. Cada hincha debe abonar un euro por voto, sin límite en la cantidad de participaciones.

La organización subrayó una diferencia crucial con el "Súper Balón de Oro", que se entregó una única vez en 1989. En esa ocasión, se buscó premiar al mejor ganador múltiple de las tres décadas anteriores.

France Football dejó claro que el BOAT no guarda relación con aquel trofeo de finales de los 80, ni representa una segunda edición. En esa entrega, el argentino Alfredo Di Stéfano fue el galardonado.

¿Cómo avanza la votación para el Balón de Oro de Todos los Tiempos?

El portugués Cristiano Ronaldo se destaca en la votación del BOAT, con su temporada en el Manchester United en 2008 siendo la más popular entre los aficionados, alcanzando el 75% de los votos.

Las temporadas de Lionel Messi en el Barcelona en 2012 y 2013 ocupan el segundo lugar, con un 9% de apoyo cada una. Además, los votantes pueden elegir entre otros grandes futbolistas como Ronaldo Nazario, Marco Van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.