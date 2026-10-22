En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Justicia abrió el concurso de acreedores para una de las principales lácteas del país

La empresa láctea, propiedad de la familia Espiñeira, mantiene paralizadas dos de sus tres plantas y atraviesa una crisis que afecta a cientos de trabajadores.

22/10/2026 | 23:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La Justicia abrió el concurso de acreedores para una de las principales lácteas del país.

FOTO: La Justicia abrió el concurso de acreedores para una de las principales lácteas del país.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Justicia decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de Lácteos Verónica, una de las empresas tradicionales de la industria láctea argentina, que atraviesa una profunda crisis financiera y productiva. La firma acumula deudas superiores a los $16.000 millones, según registros del Banco Central, y desde enero mantiene paralizada gran parte de sus operaciones.

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 17, Secretaría N.º 34, a cargo del juez subrogante Horacio Robledo. La compañía había solicitado la apertura del procedimiento a fines de agosto.

El expediente fue calificado como un “Gran Concurso”, debido a la cantidad de acreedores denunciados por la empresa: aproximadamente 829. El proceso permitirá verificar las deudas, determinar los créditos reconocidos judicialmente y avanzar en la búsqueda de un acuerdo con los acreedores.

Deudas millonarias y cheques rechazados

La situación financiera de Lácteos Verónica refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la compañía, propiedad de la familia Espiñeira.

De acuerdo con los registros del Banco Central, la empresa acumula una deuda de aproximadamente $3.931 millones con entidades financieras y registra 3.476 cheques rechazados por más de $12.683 millones. En conjunto, ambos conceptos superan los $16.600 millones. Además, enfrenta más de 20 pedidos de quiebra.

La apertura del concurso preventivo no implica la quiebra de la empresa. Se trata de un procedimiento judicial destinado a ordenar sus obligaciones y habilitar una negociación con los acreedores bajo supervisión de la Justicia.

Como parte de las medidas dispuestas, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la compañía y designó dos sindicaturas: una encargada del control de la actividad y de la situación patrimonial, y otra responsable de verificar los créditos reclamados.

Tres plantas en Santa Fe y una actividad reducida

Lácteos Verónica cuenta con tres plantas industriales en la provincia de Santa Fe: Suardi, Clason y Lehmann. Sin embargo, el funcionamiento de sus instalaciones se encuentra severamente afectado.

La firma paralizó sus actividades de manera generalizada desde enero y dejó de pagar los salarios de sus trabajadores. Según la información difundida sobre el caso, la empresa llegó a contar con unos 700 empleados, aunque actualmente su plantel rondaría los 360.

La planta de Suardi es la única que mantiene actividad, con una dotación reducida y trabajos a fasón para la empresa cordobesa Copalac. Esta modalidad consiste en procesar productos para otra compañía.

En tanto, las instalaciones de Clason y Lehmann permanecen inactivas. En los últimos días trascendió la posibilidad de reactivar Clason mediante un contrato con la firma Santa Clara para producir leche en polvo, aunque esa alternativa todavía depende de su concreción.

Además, las plantas de Suardi y Clason cuentan con precontratos de venta con las empresas Cotalac y Lacterra, respectivamente. La situación de esos acuerdos deberá resolverse en el marco del procedimiento concursal.

Lectura rápida

¿Qué se decretó en relación a Lácteos Verónica?

Se decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de Lácteos Verónica debido a su crisis financiera.

¿Quién tomó la decisión sobre el concurso?

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 17, a cargo del juez subrogante Horacio Robledo.

¿Cuándo se solicitó la apertura del concurso?

La apertura del procedimiento fue solicitada a fines de agosto.

¿Dónde se encuentran las plantas de Lácteos Verónica?

Las plantas de Lácteos Verónica se encuentran en la provincia de Santa Fe: Suardi, Clason y Lehmann.

¿Por qué se encuentra en crisis Lácteos Verónica?

La empresa enfrenta deudas superiores a $16.000 millones y ha paralizado gran parte de sus operaciones desde enero.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf