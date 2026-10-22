FOTO: La Justicia abrió el concurso de acreedores para una de las principales lácteas del país.

La Justicia decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de Lácteos Verónica, una de las empresas tradicionales de la industria láctea argentina, que atraviesa una profunda crisis financiera y productiva. La firma acumula deudas superiores a los $16.000 millones, según registros del Banco Central, y desde enero mantiene paralizada gran parte de sus operaciones.

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 17, Secretaría N.º 34, a cargo del juez subrogante Horacio Robledo. La compañía había solicitado la apertura del procedimiento a fines de agosto.

El expediente fue calificado como un “Gran Concurso”, debido a la cantidad de acreedores denunciados por la empresa: aproximadamente 829. El proceso permitirá verificar las deudas, determinar los créditos reconocidos judicialmente y avanzar en la búsqueda de un acuerdo con los acreedores.

Deudas millonarias y cheques rechazados

La situación financiera de Lácteos Verónica refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la compañía, propiedad de la familia Espiñeira.

De acuerdo con los registros del Banco Central, la empresa acumula una deuda de aproximadamente $3.931 millones con entidades financieras y registra 3.476 cheques rechazados por más de $12.683 millones. En conjunto, ambos conceptos superan los $16.600 millones. Además, enfrenta más de 20 pedidos de quiebra.

La apertura del concurso preventivo no implica la quiebra de la empresa. Se trata de un procedimiento judicial destinado a ordenar sus obligaciones y habilitar una negociación con los acreedores bajo supervisión de la Justicia.

Como parte de las medidas dispuestas, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la compañía y designó dos sindicaturas: una encargada del control de la actividad y de la situación patrimonial, y otra responsable de verificar los créditos reclamados.

Tres plantas en Santa Fe y una actividad reducida

Lácteos Verónica cuenta con tres plantas industriales en la provincia de Santa Fe: Suardi, Clason y Lehmann. Sin embargo, el funcionamiento de sus instalaciones se encuentra severamente afectado.

La firma paralizó sus actividades de manera generalizada desde enero y dejó de pagar los salarios de sus trabajadores. Según la información difundida sobre el caso, la empresa llegó a contar con unos 700 empleados, aunque actualmente su plantel rondaría los 360.

La planta de Suardi es la única que mantiene actividad, con una dotación reducida y trabajos a fasón para la empresa cordobesa Copalac. Esta modalidad consiste en procesar productos para otra compañía.

En tanto, las instalaciones de Clason y Lehmann permanecen inactivas. En los últimos días trascendió la posibilidad de reactivar Clason mediante un contrato con la firma Santa Clara para producir leche en polvo, aunque esa alternativa todavía depende de su concreción.

Además, las plantas de Suardi y Clason cuentan con precontratos de venta con las empresas Cotalac y Lacterra, respectivamente. La situación de esos acuerdos deberá resolverse en el marco del procedimiento concursal.