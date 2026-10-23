El boletín de calificaciones del triunfo histórico de Estudiantes en el Maracaná

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El periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni, analizó el rendimiento de los futbolistas de Estudiantes y Flamengo en el encuentro de semifinales. Mirá los números y escuchá el análisis

23/10/2026 | 00:24Redacción Cadena 3

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Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.

FOTO: Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.

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Flamengo

-Agustín Rossi 6

-Alex Sandro 4

-Leo Pereira 5

-Léo Ortiz 5

-Emerson Royal 4

-Jorginho 6

-Erick Pulgar 5

-Samuel Lino 4

-Lucas Paquetá 3

-Jorge Carrascal 5.50

-Pedro 4

-De Arrascaeta 5.50

Estudiantes

-Fernando Muslera 10

-Marcos Rojo 6

-Leandro Gonzalez Pirez 6

-Santiago Nuñez 7.50

-Eros Mancuso 7

-Alexis Castro 6

-Ezequiel Piovi 6

-Joaquín Tobio Burgos 7

-Joaquín Correa 7

-Guido Carrillo 5

-Thiago Palacios 5

-Cetré 4

-Gaich 5

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