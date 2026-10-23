El boletín de calificaciones del triunfo histórico de Estudiantes en el Maracaná
El periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni, analizó el rendimiento de los futbolistas de Estudiantes y Flamengo en el encuentro de semifinales. Mirá los números y escuchá el análisis.
23/10/2026 | 00:24Redacción Cadena 3
FOTO: Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.
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Audio. El boletín de calificaciones del triunfo histórico de Estudiantes en el Maracaná
La Cadena del Gol
Flamengo
-Agustín Rossi 6
-Alex Sandro 4
-Leo Pereira 5
-Léo Ortiz 5
-Emerson Royal 4
-Jorginho 6
-Erick Pulgar 5
-Samuel Lino 4
-Lucas Paquetá 3
-Jorge Carrascal 5.50
-Pedro 4
-De Arrascaeta 5.50
Estudiantes
-Fernando Muslera 10
-Marcos Rojo 6
-Leandro Gonzalez Pirez 6
-Santiago Nuñez 7.50
-Eros Mancuso 7
-Alexis Castro 6
-Ezequiel Piovi 6
-Joaquín Tobio Burgos 7
-Joaquín Correa 7
-Guido Carrillo 5
-Thiago Palacios 5
-Cetré 4
-Gaich 5