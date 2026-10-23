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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Este viernes 23 de octubre, Salta presentará temperaturas entre 15° y 27°. El cielo estará mayormente despejado, con una leve brisa y alta humedad. Se anticipa un cambio en el clima para los próximos días.

23/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el viernes 23 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de few clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se encuentra en 21°. La humedad es del 82%, lo que genera una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones climáticas se mantendrán mayormente estables, con un cielo que se despejará a lo largo del día. La humedad alta podría generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en el clima. El sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 15°, con light rain. El domingo 25, las temperaturas oscilarán entre 9° y 13°, también con light rain. Para el lunes 26, se prevé un leve ascenso, con mínimas de 9° y máximas de 22°, aunque el cielo estará mayormente nublado. El martes 27, las temperaturas serán de 12° a 25°, con un cielo similar. Finalmente, el miércoles 28, se espera una mínima de 13° y una máxima de 24°, con posibilidad de light rain.

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