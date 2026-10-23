Casi 3,000 estrellas explosivas desafían nuestra comprensión del Universo

Un equipo de investigación internacional, liderado por científicos de la Universidad de Queensland, presentó la colección más grande de estrellas en explosión jamás compilada, revelando que la energía oscura, la fuerza misteriosa detrás de la aceleración de la expansión del Universo, podría cambiar con el tiempo. Este hallazgo desafía una de las suposiciones fundamentales de la cosmología moderna y ofrece nuevas perspectivas sobre la evolución del cosmos.

El estudio reunió observaciones de 2,884 supernovas tipo Ia, explosiones estelares que son cruciales para medir distancias en el Universo, permitiendo a los astrónomos trazar su historia de expansión. El candidato a doctorado Ryan Camilleri explicó que este proyecto establece un nuevo estándar internacional para la cosmología de supernovas. Al integrar décadas de mediciones en un conjunto de datos unificado, los investigadores lograron crear una imagen más detallada de cómo ha cambiado la expansión cósmica a lo largo del tiempo.

"Hemos reconstruido tres décadas de observaciones astronómicas en un marco único y consistente", afirmó Camilleri. "Combinamos nuestros datos con otras mediciones cósmicas, incluyendo la luz residual del Big Bang y mapas de distribución de galaxias en el espacio".

En lugar de confirmar el modelo estándar de cosmología, que asume que la energía oscura es fija e inmutable, los resultados sugieren que podría variar. Esta recopilación de datos también incluye hallazgos del Dark Energy Survey (DES), publicado en 2024.

Unificando Observaciones de Supernovas

Para hacer comparables las observaciones de diferentes períodos, los científicos revisaron datos antiguos utilizando métodos analíticos actualizados. Los avances en la comprensión del comportamiento de las supernovas permitieron mejorar la consistencia y precisión de las mediciones recopiladas a lo largo de los años. Camilleri destacó que el equipo pudo aplicar este conocimiento mejorado a datos previos.

Además, los investigadores tuvieron que considerar las diferencias entre los telescopios utilizados para las observaciones. Factores como el polvo cósmico y las masas de las galaxias pueden influir en la luz recibida de las supernovas distantes y, por ende, afectar las mediciones de distancia. Se realizó un extenso trabajo para vincular observaciones de diferentes telescopios y tener en cuenta problemas como el polvo cósmico y la masa de las galaxias.

Nuevas Evidencias que Desafían el Modelo de Energía Oscura

La astrofísica profesora Tamara Davis señaló que el conjunto de datos ampliado representa un avance significativo en la comprensión de la naturaleza de la energía oscura. Según el modelo estándar de cosmología, la energía oscura se considera una propiedad constante del Universo. Sin embargo, observaciones recientes han planteado dudas sobre si esta suposición explica completamente la evolución de la expansión cósmica.

"Nuestros datos de supernovas del DES en 2024 mostraron por primera vez indicios de que la energía oscura podría variar con el tiempo, y esta nueva compilación también revela una desviación del modelo estándar, aunque en una dirección ligeramente diferente", indicó Davis. Este hallazgo es particularmente interesante porque un proyecto astronómico separado también ha producido evidencia que sugiere que la energía oscura podría no ser constante.

Implicaciones de la Energía Oscura en la Física Teórica

Comprender la energía oscura podría tener implicaciones más allá de la expansión del Universo. Los investigadores creen que aprender más sobre su comportamiento podría ofrecer también información sobre uno de los mayores problemas no resueltos en la física teórica: reconciliar la gravedad con la física cuántica. Camilleri destacó que esta investigación podría ser la clave para explicar cómo se integran estas dos teorías, cada una exitosa en su propio ámbito.

Futuras Encuestas de Supernovas

Los investigadores planean expandir el conjunto de datos a medida que se dispongan de nuevas observaciones. Una fuente importante será el programa Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova (DEBASS), que está identificando cientos de supernovas a distancias más cercanas a la Tierra que las encuestadas por el DES. Incorporar estas explosiones cercanas proporcionará más mediciones que los científicos podrán usar para investigar la expansión del Universo y probar si la energía oscura realmente cambia con el tiempo.

Los hallazgos de cosmología están disponibles en arXiv, junto con las mediciones de las masas de las galaxias anfitrionas.

Colaboración Internacional en la Investigación

Los nuevos resultados se basan en décadas de trabajo de cientos de astrónomos e investigadores de todo el mundo. Proyectos contribuyentes incluyen el Dark Energy Survey, Foundation Supernova Survey, PanStarrs I, Sloan Digital Sky Survey, Supernova Legacy Survey, Carnegie Supernova Project y el Center for Astrophysics supernova survey.