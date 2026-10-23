Oura demanda a Ultrahuman por infracción de patentes en el mercado estadounidense

Oura, conocida por su anillo inteligente, presentó una nueva demanda contra la compañía india Ultrahuman, argumentando que su Ring Pro infringe dos de sus patentes. La demanda fue presentada el pasado jueves en un tribunal federal en Texas y busca bloquear las ventas del dispositivo en Estados Unidos, justo meses después de que Ultrahuman lograra regresar al mercado estadounidense tras un período de prohibición.

En el documento judicial, Oura alega que el Ring Pro de Ultrahuman infringe patentes relacionadas con el diseño y componentes internos del anillo, incluyendo su batería y sensores. La compañía busca tanto daños monetarios como una orden judicial permanente que impida a Ultrahuman continuar vendiendo el anillo en el país.

El Ring Pro, que fue rediseñado y lanzado en febrero, había recibido un fallo favorable de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en marzo, lo que permitió a Ultrahuman volver a ingresar al mercado estadounidense. Este regreso se produjo después de una prohibición de importación sobre el Ring Air de Ultrahuman, que fue impuesta tras una decisión de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. en agosto del año pasado.

Un portavoz de Oura declaró: "Ultrahuman tiene un historial de copiar las innovaciones de Oura, como lo demuestra el fallo del ITC en 2025 contra la compañía. Ultrahuman introdujo un anillo rediseñado, pero no abordó la infracción continua de las patentes de Oura, buscando en cambio capitalizar nuestra innovación y el liderazgo en el mercado que hemos construido".

Oura argumentó que el fallo de Aduanas solo cubría la patente involucrada en el conflicto anterior, no las dos patentes mencionadas en la nueva demanda: D804,471 y 12,769,363. "Para proteger sus derechos de patente, Oura se ve obligada a presentar esta demanda por infracción de patente", se afirma en la presentación.

La patente 12,769,363 es particularmente reciente, ya que fue emitida a Oura el 20 de octubre, apenas dos días antes de que se presentara la demanda. Esta patente abarca un diseño de anillo inteligente que incorpora componentes internos como una batería curva, una placa de circuito, imanes y sensores.

Además de Ultrahuman, Oura también nombró a SVTronics, un fabricante de electrónica con sede en Texas, como demandado en la demanda. Se alega que SVTronics fabrica el Ring Pro en una instalación en Plano, Texas, supuestamente bajo la dirección y control de Ultrahuman. Se afirma que ambas empresas infringen las patentes de Oura a través de la fabricación, importación y venta del dispositivo en EE. UU.

El conflicto entre Oura y Ultrahuman no es nuevo. Desde 2023, han estado enfrentándose en varias disputas legales, comenzando con una demanda de Oura sobre el Ring Air de Ultrahuman, que ayudó a la empresa a hacerse un nombre en el mercado estadounidense. En 2024, Oura presentó un caso separado ante la Comisión Internacional de Comercio de EE. UU., que resultó en un fallo a su favor, llevando a la prohibición de importación del Ring Air.

Oura no solo ha demandado a Ultrahuman; la compañía ha presentado reclamaciones por infracción de patentes contra otros fabricantes de anillos inteligentes, incluyendo Samsung, RingConn, Circular, y Zepp Health. Algunas de estas disputas han concluido en acuerdos de licencia, permitiendo a RingConn y Circular pagar regalías a Oura para continuar vendiendo sus productos.

La disputa surge en un momento en que el mercado de anillos inteligentes sigue creciendo. La firma de investigación IDC espera que los envíos globales aumenten un 12.8% este año, alcanzando 4.9 millones de unidades y proyectando un total de aproximadamente 6.3 millones para 2030. Aunque Oura se mantiene como un jugador líder en esta categoría, Ultrahuman está entre los competidores en crecimiento.

La demanda también se produce semanas después de que Oura decidiera suspender su oferta pública inicial de 2.2 mil millones de dólares, citando "incertidumbre" en el mercado. La compañía ha continuado añadiendo funciones a sus anillos inteligentes, introduciendo nuevas métricas de fitness que ayudan a los usuarios a rastrear cómo los entrenamientos afectan su salud cardiovascular.

En septiembre, Ultrahuman recaudó 70 millones de dólares de inversores como Qualcomm Ventures y Labcorp, valorando a la startup en aproximadamente 365 millones de dólares. La empresa también está colaborando con Qualcomm en un nuevo anillo inteligente que podría ejecutar más software directamente en el dispositivo, buscando expandirse más allá del seguimiento de salud y fitness hacia áreas como interacciones de inteligencia artificial y juegos.

Ultrahuman no respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda.