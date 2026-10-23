inDrive y Pony.ai planean pruebas de robotaxis en Kazajistán para 2027

inDrive, la compañía de transporte conocida por permitir que pasajeros y conductores negocien tarifas, anunció su colaboración con la firma china de conducción autónoma Pony.ai y Nvidia para iniciar pruebas de robotaxis en Kazajistán en 2027.

Las empresas firmaron un memorando de entendimiento el pasado viernes, reflejando el creciente interés en la tecnología de conducción autónoma más allá de Estados Unidos y China. Las pruebas comenzarán en la capital de Kazajistán, Astana, en la primera mitad de 2027, según indicó el CTO de inDrive, Yuri Misnik, a TechCrunch. En las etapas iniciales, se contará con un operador de seguridad, mientras que el objetivo final es ofrecer viajes completamente autónomos.

Según el plan propuesto, Pony.ai proporcionará sus robotaxis Gen-7, que inDrive ofrecerá a través de su aplicación de transporte en Kazajistán. Por su parte, Nvidia aportará la tecnología de inteligencia artificial, incluyendo su plataforma Hyperion y el sistema de seguridad Halos.

Esta iniciativa surge en un contexto donde las empresas de transporte están ampliando su enfoque hacia los robotaxis. A principios de este mes, Uber anunció planes para probar los robotaxis de Pony.ai en Londres, donde también ha comenzado a ofrecer viajes autónomos supervisados en colaboración con la startup británica Wayve.

inDrive, que ha construido su negocio en torno a tarifas asequibles, busca aplicar un enfoque similar a los servicios de transporte autónomo, explorando un mercado donde ya operan competidores como Uber. "Nuestro enfoque es de diseño ligero en capital", comentó Misnik. "Colaboramos con una variedad de socios en diferentes mercados, combinando su experiencia con la nuestra para ofrecer una mejor experiencia al cliente".

Nvidia ha señalado que su plataforma Hyperion podría reducir los costos de desarrollo de robotaxis al proporcionar una base lista de sensores y tecnología informática, evitando que las empresas deban construir e integrar todo desde cero. La compañía también ofrece su modelo Alpamayo y herramientas para generar datos sintéticos y probar sistemas de conducción autónoma en diferentes escenarios.

"Estos ahorros son particularmente relevantes en mercados emergentes, donde el transporte compartido ya es relativamente asequible y los servicios autónomos deben competir en costos", agregó Ali Kani, vicepresidente de automotriz de Nvidia, a TechCrunch.

El anuncio coincide con la primera visita del CEO de Nvidia, Jensen Huang, a Kazajistán. La propuesta en Kazajistán también se suma al impulso de Pony.ai más allá de China, con la meta de tener más de 3,500 robotaxis operando en más de 20 ciudades del mundo para finales de 2026.

El mes pasado, Kazajistán anunció planes para lanzar servicios de taxi autónomos en 2027, con pruebas iniciales programadas en Astana y otras dos ciudades. También se han introducido normas para probar vehículos autónomos en ciertas vías públicas.

Las duras condiciones invernales de Astana podrían convertirla en un terreno de prueba útil para los robotaxis. La ciudad, con una población de alrededor de 1.7 millones, enfrenta meses de nieve y hielo, lo que representa desafíos para los sistemas de conducción autónoma.

"Lanzar aquí proporcionará una oportunidad importante para evaluar la tecnología de conducción autónoma en condiciones invernales desafiantes", afirmó Arsen Tomsky, fundador y CEO de inDrive. "El éxito en Astana podría ofrecer valiosos conocimientos para expandir la movilidad autónoma a otras ubicaciones que enfrentan desafíos similares".

Kazajistán no es el único mercado donde inDrive está explorando los robotaxis. En diciembre, la compañía firmó un acuerdo separado con AI Driver de Arabia Saudita para investigar el despliegue de vehículos autónomos impulsados por la firma china WeRide, comenzando en Riad. Las empresas habían apuntado a un piloto en la primera mitad de 2026, aunque no está claro si las pruebas han comenzado.

"También estamos considerando varios otros mercados para futuros despliegues", dijo Misnik. "Uno de los principales requisitos para un lanzamiento exitoso, en nuestra opinión, es un entorno regulatorio favorable y colaborativo que facilite pruebas seguras y sostenibles en las carreteras".

inDrive opera en más de 1,200 ciudades en 47 países. La compañía también ha ampliado su negocio más allá del transporte compartido hacia la entrega, el transporte interurbano y los servicios financieros.