Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre
Este viernes 23 de octubre, Santa Fe presenta un clima inestable con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 19° y 24°. La humedad será alta y el viento soplará desde el este.
FOTO: Clima en Santa Fe: lluvias ligeras y temperaturas agradables
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.
Ahora
En este momento, Santa Fe experimenta un estado de cielo con light rain, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 20°, mientras que la humedad alcanza un 98%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este (110°). La presión atmosférica es de 1008 hPa.
El clima hoy viernes 23 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante la mañana, con una humedad elevada que podría generar sensaciones de incomodidad. El viento será suave, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe se presentan variados. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con probabilidad de light rain. El lunes 26 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Para el martes 27 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con cielo mayormente despejado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Santa Fe?
Se anticipa un día con lluvias ligeras y temperaturas entre 19° y 24°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 19° con una sensación térmica de 20°.
¿Qué condiciones de humedad hay?
La humedad actual es del 98%, lo que genera un ambiente húmedo.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 13° y 22°.
¿Habrá lluvias en los próximos días?
Sí, se anticipan lluvias ligeras el domingo 25 de octubre.