Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe experimenta un estado de cielo con light rain, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 20°, mientras que la humedad alcanza un 98%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este (110°). La presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante la mañana, con una humedad elevada que podría generar sensaciones de incomodidad. El viento será suave, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan variados. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con probabilidad de light rain. El lunes 26 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Para el martes 27 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con cielo mayormente despejado.