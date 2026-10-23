Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Rosario se encuentra con lloviznas de baja intensidad. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 19°. La humedad es del 90%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 7000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1.54 m/s, y la alta humedad podría generar sensaciones de incomodidad. Las lluvias ligeras podrían continuar durante el día, aunque no se anticipan precipitaciones intensas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan un clima variado. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 21°, con algunas nubes. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 23°, con algunas nubes dispersas. El martes 27 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 25°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras.