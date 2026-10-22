Julieta Prandi explica su separación de Emanuel Ortega y desmiente rumores de toxicidad

FOTO: Julieta Prandi habló de los motivos de su separación y negó que su relación con Ortega fuera tóxica

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La conductora, modelo y actriz Julieta Prandi habló por primera vez sobre su separación del cantante Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado, y afirmó que la relación se basaba en la honestidad. Además, negó que su vínculo haya sido tóxico y aclaró que las mujeres mencionadas como posibles terceras en discordia no fueron la causa de sus discusiones.

"Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca", explicó Prandi sobre cómo funcionaba su relación de seis años con el hijo de Palito Ortega.

La modelo regresó de Brasil, donde viajó junto a su mejor amigo, Sebastián Waizer, para disfrutar de unos días de descanso en las fechas que había reservado para su luna de miel con el músico. Prandi había solicitado esas vacaciones en la radio antes de que se hiciera pública la separación, que fue anunciada el 12 de octubre, 27 días después de su matrimonio civil.

"Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola", comentó sobre el viaje, en el que buscó distanciarse de la repercusión mediática.

Respecto a la publicación que usó para comunicar su separación, Prandi dijo: "No sé por qué le dieron tanta importancia a mi publicación, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada".

La actriz afirmó que no desea hablar mal de su expareja: "Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra".

Prandi también se refirió a Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, exmujer de Ortega, y aseguró que "no tuvo nada que ver" con lo sucedido: "La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa".

Sobre Josefina Lynch, cantante y modelo también implicada en los rumores, señaló: "Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel".

Además, consideró que Lynch "tenía muchas ganas de salir a dar detalles", refiriéndose a la atención mediática que generó el episodio.