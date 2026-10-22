Julieta Prandi explica su separación de Emanuel Ortega y desmiente rumores de toxicidad
Tras regresar de Brasil, donde viajó con su mejor amigo en los días previstos para su luna de miel, la conductora se refirió a los rumores sobre terceras en discordia.
FOTO: Julieta Prandi habló de los motivos de su separación y negó que su relación con Ortega fuera tóxica
Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La conductora, modelo y actriz Julieta Prandi habló por primera vez sobre su separación del cantante Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado, y afirmó que la relación se basaba en la honestidad. Además, negó que su vínculo haya sido tóxico y aclaró que las mujeres mencionadas como posibles terceras en discordia no fueron la causa de sus discusiones.
"Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca", explicó Prandi sobre cómo funcionaba su relación de seis años con el hijo de Palito Ortega.
La modelo regresó de Brasil, donde viajó junto a su mejor amigo, Sebastián Waizer, para disfrutar de unos días de descanso en las fechas que había reservado para su luna de miel con el músico. Prandi había solicitado esas vacaciones en la radio antes de que se hiciera pública la separación, que fue anunciada el 12 de octubre, 27 días después de su matrimonio civil.
"Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola", comentó sobre el viaje, en el que buscó distanciarse de la repercusión mediática.
Respecto a la publicación que usó para comunicar su separación, Prandi dijo: "No sé por qué le dieron tanta importancia a mi publicación, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada".
La actriz afirmó que no desea hablar mal de su expareja: "Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra".
Prandi también se refirió a Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, exmujer de Ortega, y aseguró que "no tuvo nada que ver" con lo sucedido: "La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa".
Sobre Josefina Lynch, cantante y modelo también implicada en los rumores, señaló: "Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel".
Además, consideró que Lynch "tenía muchas ganas de salir a dar detalles", refiriéndose a la atención mediática que generó el episodio.
Lectura rápida
¿Qué dijo Julieta Prandi sobre su separación?
Explicó que su relación con Emanuel Ortega se basaba en la honestidad y desmintió que fuera tóxica.
¿Por qué viajó a Brasil?
Prandi viajó a Brasil con su amigo Sebastián Waizer en las fechas que había reservado para su luna de miel.
¿Cuándo se hizo pública la separación?
La separación fue anunciada el 12 de octubre, 27 días después de su casamiento civil.
¿Qué opinó sobre las terceras en discordia?
Negó que las mujeres mencionadas tuvieran que ver con su separación y aclaró que no había conflictos con ellas.
¿Cómo se siente actualmente?
Julieta se mostró triste por la situación y expresó que necesitaba tiempo para encontrarse.
[Fuente: Noticias Argentinas]