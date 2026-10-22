Falleció el actor Michael Gray, conocido por su papel de Billy Batson en Shazam!

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – A los 75 años falleció el actor Michael Gray, famoso por haber interpretado a Billy Batson en la serie de los años 70 "Shazam!", según la confirmación de su representante.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el deceso ocurrió en circunstancias naturales el pasado 16 de octubre.

La serie se destacó en la televisión argentina, siendo emitida por Canal 11 (actual Telefe) a finales de los años 70, convirtiéndose en una de las propuestas infantiles más queridas de la época. En cada capítulo, Billy Batson ayudaba a quienes lo necesitaban y enfrentaba diversas situaciones de riesgo.

La ficción combinaba aventuras y lecciones de vida, con un protagonista que recorría distintos lugares mientras luchaba contra injusticias. A pesar de su breve duración, con tres temporadas y 28 episodios, se consolidó como un elemento entrañable de la cultura popular.

Su imagen se asoció a una era en la que las aventuras de superhéroes comenzaban a ganar un espacio significativo entre el público infantil.

Después de su participación en Shazam!, Gray continuó su carrera en otras producciones como The Little People, La novicia voladora (The Flying Nun) y Dinastía (Dynasty), además de ser parte de La tribu Brady (The Brady Bunch).

En 2023, el actor volvió a retomar su papel icónico en ¡Shazam! La furia de los dioses (Shazam! Fury of the Gods).