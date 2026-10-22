Kevin Castaño anticipa la final de la Sudamericana: "Boca es un rival complicado"

Buenos Aires, 22 octubre (NA) - Kevin Castaño, mediocampista de Atlético Mineiro, se refirió a la inminente final contra Boca Juniors en la Copa Sudamericana, destacando que "es un rival complicado y hay que respetarlo". El colombiano enfatizó la necesidad de estar preparados para el desafío que representa el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

En declaraciones, Castaño aseguró: "El grupo viene bien, viene fuerte y vamos a trabajar para esta gran final, para hacer las cosas bien". La esperada final se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el estadio "Metropolitano Roberto Meléndez" de Barranquilla, Colombia.

Respecto a sus expectativas para el partido, el mediocampista manifestó: "Va a ser una final difícil, Boca es un gran rival. Pero bueno, creo que el equipo viene creciendo. Cada vez viene mejorando más". Este optimismo refleja la confianza que existe dentro del plantel.

Además, Castaño, de 26 años, resaltó la importancia de la fe en su preparación: "Esperemos la bendición de Dios y trabajar para esto que viene". Es considerado una pieza clave en el mediocampo titular bajo la dirección de Eduardo Domínguez.

Por otro lado, el equipo de Atlético Mineiro no podrá contar con Alan Franco, quien fue sancionado por recibir dos tarjetas amarillas en la semifinal de vuelta ante Montevideo City Torque, tras una falta cometida durante el partido.

En el bando de Boca Juniors, la situación de Tomas Aranda, mediocampista ofensivo, genera expectación. Aranda, quien sufrió una fractura de peroné el 26 de agosto en un entrenamiento, podría estar en condiciones de jugar, a pesar de que inicialmente se pensaba que no regresaría hasta la pretemporada de 2027. Su rápida recuperación sin dolor ha abierto la posibilidad de que se adelante su regreso.