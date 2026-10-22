Ponzio define al reemplazante de Martínez Quarta en River para el clásico ante Racing

Leonardo Ponzio, director técnico de River, se enfrenta a la tarea de decidir quién será el defensor central que sustituya a Lucas Martínez Quarta en el encuentro contra Racing por el Torneo Clausura. Hasta el momento, el elegido parece ser Lautaro Rivero.

Martínez Quarta recibió su quinta tarjeta amarilla tras el partido contra Belgrano en la fecha 13, luego de una discusión con el árbitro Pablo Dóvalo. Por este motivo, Ponzio busca una opción para acompañar a Nicolás Otamendi.

Ponzio podría colocar a Otamendi como primer marcador central y a Rivero, que es zurdo, como su acompañante. Si opta por Tobías Ramírez, que es la alternativa menos probable, solo se realizaría un cambio en la posición.

Además, existe la incertidumbre sobre el estado físico de Marcos Acuña, quien sufrió un golpe en el hombro y el empeine durante el empate ante Sarmiento de Junín, lo que lo dejó fuera del partido contra Belgrano.

En las próximas horas, el DT deberá decidir si Francisco Ortega seguirá como lateral izquierdo o si es momento del regreso de Acuña, quien ha tenido una buena semana de entrenamiento.

Respecto al resto del equipo, no se esperan cambios tras el buen desempeño de River en Córdoba. La probable formación del equipo sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomas Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.