Cómo exhibir fotos familiares con estilo en tu hogar: consejos de diseñadores

Las fotos familiares suelen ser más que simples imágenes; son recuerdos que nos transportan a momentos especiales como vacaciones en la playa, navidades memorables o el día de nuestra boda. Sin embargo, la pregunta que surge es si estas imágenes merecen un lugar destacado en las paredes de nuestros hogares. Recientemente, los diseñadores han comenzado a cuestionar esta práctica.

Suzan Hadaway, diseñadora de Chicago, considera que las fotos familiares son "polarizantes" y advierte que pueden convertirse rápidamente en "una instalación cursi". Por su parte, Lindsay Thornton, de Cornerstone Design Build en Ontario, coincide en que los profesionales a menudo enfrentan dificultades al decidir cómo manejar las fotos familiares en sus propios hogares. "Si bien es fácil para un diseñador excluir fotos familiares del hogar de un cliente, los profesionales a menudo luchan con sus propios espacios", explica.

El desafío radica en que, a diferencia del arte, que puede presentarse en formatos más grandes, un conjunto de fotos de cuatro por seis pulgadas puede generar un "desorden visual, colores en competencia y falta de estilo general", según Thornton. Sin embargo, esto no significa que debamos retirar las fotos familiares de nuestras paredes de inmediato. Sarah Fontanez de Pomme House, sostiene que es fundamental contar con un espacio que se sienta vivido, en lugar de parecer una casa de museo. "Ver las caras de las personas que nos aman, y las imágenes de nosotros mismos dentro de la historia familiar, puede ser un tipo de anclaje emocional", agrega Blair Burton, diseñador de Austin.

Para aquellos que deseen encontrar un equilibrio entre lo pulido y lo personal, la ubicación es clave. Ashley Macuga de Studio Collected en el área de la Bahía, opina que las fotos familiares no deben ocupar el centro de los espacios más formales. "Un salón o un comedor tiene su propia composición, y allí es donde el arte, la arquitectura y los objetos deberían tener un papel más destacado".

En lugar de exhibir tus momentos familiares en el centro del salón, considera ubicarlos en áreas más privadas, como un pasillo o un baño. Hadaway sugiere que un descansillo es un lugar ideal para mostrar recuerdos, mientras que Macuga describe un retrato de boda en un dormitorio como un detalle "dulce y amoroso".

Una vez que determines la ubicación, incorpora las imágenes con moderación. "Colocar un marco de foto familiar en una estantería y crear una pared de fotos familiares puede ser elegante si se hace con buen gusto", reflexiona Fontanez. Aunque las paredes de galería son una forma común de mostrar los recuerdos más preciados, Alicia Griffiths prefiere combinar fotos con obras de arte. "Esto le da al espacio una vibra más recogida y se siente menos forzado", explica la diseñadora de San Diego.

Si decides colgar fotos familiares en tu hogar, es importante tener en cuenta que hay muchas opciones disponibles. Sin embargo, dado que una colección aleatoria de imágenes puede parecer desordenada, los diseñadores sugieren mantener cierto decoro en la selección. Fontanez prefiere fotos en blanco y negro con marco, mientras que Thornton optó por fotos ampliadas de sus hijos en su pasillo. "Ampliar mis fotos de iPhone en impresiones diseñadas fue un paso audaz", admite. "Sin embargo, convertirlas a blanco y negro creó una colección artística de estilo galería que me hace sonreír cada día".

Quizás la decisión más crucial radique en el tema de las imágenes. "Las imágenes que elijas son tan importantes como la ubicación", sostiene Hadaway. "Enmarca las fotos espontáneas, las que capturan momentos de alegría, no solo una foto familiar posada". En última instancia, considera la historia que deseas que tu hogar cuente: ¿la de una foto familiar forzada o las risas y pequeños momentos que dan sentido a la vida?