Tendencias en colores de cocina: el aubergine se posiciona como favorito para 2027

A lo largo de la historia, las cocinas se han caracterizado por un diseño "seguro", utilizando tonalidades neutras como el crema, beige y blanco como base. Sin embargo, a medida que una mentalidad más maximalista se afianza, las personas comienzan a arriesgarse y a expresarse a través del color en este espacio. Consultamos a varios diseñadores de interiores sobre los colores de pintura que marcarán tendencia en las cocinas de 2027, y muchos coincidieron en un tono que se destaca por encima de los demás.

La tendencia de color en cocinas para 2027 que más se mencionó fue el aubergine, un tono profundo y apagado que combina matices rojos y púrpuras. Este color, a la vez melancólico y sofisticado, aporta calidez y profundidad a la cocina. Swati Goorha, fundadora y diseñadora principal de Swati Goorha Design, observó un aumento en el uso de cocinas en tonos aubergine con matices marrones o burdeos. "Aunque el púrpura puede parecer un color extraño para las cocinas, los tonos más oscuros y terrosos pueden resultar bastante sofisticados y casi neutros cuando se combinan con superficies complementarias", comentó.

La diseñadora de interiores Sasha Bikoff también coincidió, señalando que las paletas de colores para cocinas tienden a ir hacia una dirección más romántica, orgánica e inspirada en jardines. Para quienes buscan un giro más brillante en el aubergine, recomendó optar por un tono de moras que evoque los frutos madurando en un exuberante jardín veraniego. "Estos colores tienen una profundidad y sensualidad hermosas, creando cocinas que se sienten cálidas, íntimas e increíblemente elegantes", expresó.

Entre los colores de pintura que se sugirieron se encuentran: Farrow & Ball Brinjal, Benjamin Moore Black Raspberry, Behr Aubergine, Sherwin-Williams Carnelian, Benjamin Moore Caponata y Glidden Purple Basil.

Para quienes deseen diseñar una cocina en tonos aubergine, los matices de ciruela, aubergine y bayas combinan a la perfección con maderas cálidas (como el nogal), mármol, herrajes de latón antiguo y suaves neutros en crema. Estos colores pueden disfrutarse tanto en pequeñas como en grandes dosis. Por ejemplo, se puede usar uno de estos colores saturados en una isla de cocina o en la parte inferior de los gabinetes para un toque sutil, o considerar sumergir el espacio pintando las paredes y los gabinetes del mismo tono.

Bikoff agregó que estas combinaciones ofrecen un equilibrio entre el romance tradicional y la sofisticación moderna, logrando un ambiente acogedor y contemporáneo.