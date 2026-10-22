Transforma tu hogar con aromas cálidos: la tendencia "Eau So Cozy" para 2026

El aroma de un hogar puede influir notablemente en el ambiente que se vive en su interior. Aromas cítricos vibrantes, eucalipto revitalizante y fragancias de coco evocan imágenes de playas soleadas. En este contexto, Pinterest presentó su informe de tendencias de belleza para 2026, donde se destacó el movimiento de fragancias "Eau So Cozy", centrado en aromas cálidos y confortables.

Según el informe, la tendencia actual se inclina hacia fragancias suaves, dulces y reconfortantes. Se observó un creciente interés por los aromas gourmand, que evocan sensaciones de calidez y nostalgia, todos con un toque ligeramente dulce. Por ejemplo, las notas de malvavisco aumentaron un 248%, mientras que las fragancias "lechosas" crecieron un 135%. Otros aromas, como café, chocolate y vainilla, también mostraron un aumento significativo.

La tendencia "Eau So Cozy" no solo se limita a perfumes personales, sino que también puede trasladarse al hogar. Aquí te presentamos siete maneras de incorporar esta sensación acogedora en tu espacio vital:

1. Olla de vainilla: Para comenzar, se puede preparar una olla con agua, añadiendo un chorrito de extracto de vainilla, algunas ramas de canela y rodajas de naranja. Al dejarla cocinar a fuego lento, el hogar se llenará de un cálido y acogedor aroma.

2. Detergente especial: Lavar la ropa con detergentes que evocan la temporada puede ser otra forma de impregnar el hogar con fragancias agradables. Buscar aromas como ámbar, cachemira, azúcar y vainilla, como el detergente "Old Money" de Snif o el "Detergent Milk" de Dedcool.

3. Productos de repostería: Hornear galletas de melaza, chispas de chocolate o azúcar no solo es un placer, sino que también llena el hogar con aromas cálidos y nostálgicos. Otras opciones incluyen pan de banana, rollos de canela, cupcakes de vainilla y brownies recién horneados.

4. Saquitos aromáticos: Se pueden comprar o hacer saquitos aromáticos para colocar en los cajones y armarios. Buscar fragancias suaves y reconfortantes como vainilla, lavanda, sándalo o almizcle en polvo.

5. Sprays para ropa de cama: A diferencia de los ambientadores, los sprays para ropa de cama ofrecen una fragancia duradera al aplicarse directamente sobre las telas. Se puede usar el spray "Teakwood Tobacco" de P. F. Candle Co. para ajustarse al perfil de la fragancia "eau so cozy".

6. Calentadores de velas: Optar por aromas como crema de vainilla, azúcar moreno, avena o coco tostado proporciona una fragancia reconfortante sin necesidad de una llama abierta.

7. Gourmands en capas: Combinar diferentes fragancias en el hogar es una técnica avanzada. Se puede emparejar una vela de vainilla con un difusor de sándalo o un spray de lino de almizcle suave con jabón de manos de azúcar moreno para crear una profundidad acogedora en todo el hogar.