Condenaron a perpetua a un hombre por un homicidio cometido en Rosario en 2021

FOTO: El conductor fue imputado el fin de semana en el Centro de Justicia Penal.

Un tribunal del Centro de Justicia Penal dictó la pena el miércoles, en el marco de un juicio oral. El acusado también fue condenado por portación ilegítima de un arma de fuego de guerra.

La sentencia recayó sobre Nicolás F., señalado como coautor del homicidio de Fabián Ernesto Ruiz, ocurrido el 21 de julio de 2021. Según la acusación, la víctima recibió disparos en el tórax y el cuello cuando intentó impedir que ingresaran a su vivienda.

El tribunal, integrado por Fernando Sosa, María Dolores Aguirre Guarrochena y Gonzalo Fernández Bussy, también lo absolvió por el beneficio de la duda del cargo por tentativa de homicidio agravado y portación ilegítima de arma de fuego vinculado a otro hecho ocurrido el 15 de julio de ese año en Villa Gobernador Gálvez. En ese episodio, otro hombre resultó herido de bala.

Por el hecho de Villa Gobernador Gálvez, Alan William Velázquez había sido condenado en diciembre de 2022 a cinco años y seis meses de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de guerra.