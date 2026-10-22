Condenaron a perpetua a un hombre por un homicidio cometido en Rosario en 2021
La víctima recibió disparos en el tórax y el cuello cuando intentó impedir que ingresaran a su vivienda. El fallo se conoció tras un juicio oral en el Centro de Justicia Penal.
22/10/2026 | 13:42Redacción Cadena 3
FOTO: Ilustrativa.- Móvil de la Policía de Santa Fe.
FOTO: El conductor fue imputado el fin de semana en el Centro de Justicia Penal.
Un tribunal del Centro de Justicia Penal dictó la pena el miércoles, en el marco de un juicio oral. El acusado también fue condenado por portación ilegítima de un arma de fuego de guerra.
La sentencia recayó sobre Nicolás F., señalado como coautor del homicidio de Fabián Ernesto Ruiz, ocurrido el 21 de julio de 2021. Según la acusación, la víctima recibió disparos en el tórax y el cuello cuando intentó impedir que ingresaran a su vivienda.
El tribunal, integrado por Fernando Sosa, María Dolores Aguirre Guarrochena y Gonzalo Fernández Bussy, también lo absolvió por el beneficio de la duda del cargo por tentativa de homicidio agravado y portación ilegítima de arma de fuego vinculado a otro hecho ocurrido el 15 de julio de ese año en Villa Gobernador Gálvez. En ese episodio, otro hombre resultó herido de bala.
Por el hecho de Villa Gobernador Gálvez, Alan William Velázquez había sido condenado en diciembre de 2022 a cinco años y seis meses de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de guerra.
Lectura rápida
¿Qué pena dictó el tribunal? El tribunal dictó una pena por homicidio y portación ilegítima de un arma de fuego de guerra.
¿Quién fue condenado? Nicolás F. fue condenado como coautor del homicidio de Fabián Ernesto Ruiz.
¿Cuándo ocurrió el homicidio? El homicidio ocurrió el 21 de julio de 2021.
¿Dónde se registró otro hecho de violencia? Otro hecho de violencia se registró en Villa Gobernador Gálvez.
¿Quién fue condenado por el hecho en Villa Gobernador Gálvez? Alan William Velázquez fue condenado en diciembre de 2022.