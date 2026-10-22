Rosario, bajo alerta naranja: piden tomar precauciones ante las tormentas de esta tarde

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla para el mediodía y otra naranja para la tarde. Gonzalo Ratner, de Defensa Civil municipal, pidió tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

La Municipalidad de Rosario brindará una conferencia de prensa para informar sobre la actualización de las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las medidas preventivas que se llevan adelante ante el pronóstico de tormentas fuertes.

Según el pronóstico, los fenómenos podrían intensificarse desde el mediodía, con tormentas fuertes o severas en algunos sectores y acumulados de lluvia que podrían superar los 80 milímetros. También se esperan ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

“Hay que estar muy atentos: es un evento en el que se espera la mayor intensidad durante la tarde y que nos va a acompañar en distintos episodios durante toda la jornada”, advirtió Gonzalo Ratner, de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario.

Ante este escenario, recomendaron aprovechar las horas previas al período más intenso para tomar medidas preventivas. Entre ellas, asegurar objetos en balcones y terrazas que puedan ser desplazados por el viento y provocar daños.

Además, solicitaron colaborar con la limpieza de las veredas y evitar dejar residuos sueltos en la calle, para facilitar el escurrimiento del agua. “Si podemos, la basura dentro del contenedor y todo lo que encontremos en nuestra vereda, en la mañana, si podemos recogerlo y ponerlo dentro del contenedor, nos ayuda mucho para favorecer el drenaje del agua”, señaló Ratner.

Hacia el final de la tarde y el comienzo de la noche, las condiciones meteorológicas podrían mejorar y las tormentas perder intensidad. Sin embargo, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y mantener las precauciones durante toda la jornada.

Informe de Fernando Carrafiello.