El Gobierno declaró terroristas a cinco organizaciones de México, Colombia y Ecuador

El Gobierno nacional declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones, según anunció la Oficina del Presidente en un comunicado fechado el 21 de octubre.

La medida dispone su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). De acuerdo con el documento, la decisión fue coordinada entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El comunicado fundamenta las designaciones en las actividades criminales y la capacidad de expansión regional que atribuye a esas organizaciones de México, Colombia y Ecuador.

En el caso del Cártel de Sinaloa, la Presidencia lo vincula con el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. Además, señala que ya fue declarado terrorista por otros países, entre ellos Estados Unidos. El Ejecutivo presentó la decisión argentina como una forma de saldar lo que considera una "deuda" en la lucha contra el narcoterrorismo.

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https://t.co/orujAptAWI — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026

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Sobre La Nueva Familia Michoacana, también de origen mexicano, el texto sostiene que se dedica al tráfico internacional de drogas y a la minería ilegal, y advierte sobre su expansión regional.

En cuanto a Los Tiguerones, el Gobierno describe al grupo ecuatoriano como una organización dedicada al narcotráfico y al sicariato. Según el comunicado, se separó de Los Choneros en 2020, al igual que Los Chone Killers. La Oficina del Presidente recordó que esta última agrupación fue declarada terrorista por Argentina en agosto de este año.

Respecto de las FARC-EP y el ELN, la Casa Rosada las caracteriza como organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y les atribuye levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos.

El Ejecutivo argumentó que su capacidad operativa y sus redes regionales podrían permitirles proyectar actividades hacia Argentina, lo que, a su criterio, representa un riesgo para la seguridad nacional. El documento no precisa qué estructuras o facciones comprende bajo la denominación FARC-EP.

En el cierre, la Oficina del Presidente sostuvo que Javier Milei mantiene un "compromiso indeclinable" contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, y expresó su intención de combatir a las organizaciones que utilizan la violencia, la extorsión y el terror.

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