Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica es de 28°. La humedad se encuentra en un 47%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1004 hPa.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento serán leves, con una humedad moderada. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se prevé un cambio en las condiciones climáticas. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 27°, con posibilidad de. El sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 17°, también con. El domingo 25 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 12°, con. El lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 22°, con. Finalmente, el martes 27 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 25°, con