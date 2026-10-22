Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

El clima en Santa Fe para este jueves 22 de octubre se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 96%, lo que genera una sensación de bochorno en la ciudad. La visibilidad es de 3398 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 18° y la máxima alcance los 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que contribuirá a un ambiente algo pesado debido a la alta humedad. La presión atmosférica se sitúa en 1008 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas. El viernes 23 de octubre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 25°, con cielo mayormente nublado. El sábado 24 de octubre, la temperatura mínima descenderá a 14° y la máxima será de 22°, con algunas nubes dispersas. El domingo 25 de octubre, se anticipa un clima más fresco, con mínimas de 11° y máximas de 18°, además de probabilidad de lluvias ligeras.

El inicio de la próxima semana, el lunes 26 de octubre, presentará una mínima de 9° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 27 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo nuevamente cubierto.