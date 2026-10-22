Lluvias hasta el domingo y más frío: cómo seguirá el tiempo en Rosario
La observadora meteorológica Delia Ibáñez advirtió a Cadena 3 Rosario que la inestabilidad continuará durante los próximos días, con lluvias intermitentes y breves mejorías.
22/10/2026 | 15:48Redacción Cadena 3
FOTO: Intensas lluvias en Rosario.
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Rosario atraviesa una jornada de marcada inestabilidad meteorológica. Mientras las lluvias se registran durante la tarde de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para este período y una advertencia amarilla para la noche, ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones y las tormentas fuertes en distintos sectores de la región.
En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, la observadora meteorológica Delia Ibáñez explicó que el escenario responde a un sistema de baja presión que afecta a una amplia zona del país, con impacto en la región central, Cuyo y el noreste argentino. Según indicó, las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante los próximos días, aunque los fenómenos previstos para el fin de semana serían, en principio, menos intensos que los registrados durante la jornada del jueves.
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El intendente anunció la incorporación de 12 estaciones meteorológicas, nuevas obras pluviales y medidas para reducir riesgos. El Paraná llegó a 3,35 metros frente a Rosario y podría alcanzar los 5 metros hacia fin de mes, nivel de alerta.
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“Estamos dentro de un ambiente muy inestable”, señaló Ibáñez, al explicar el panorama meteorológico que motivó las alertas del organismo nacional. En ese sentido, advirtió que la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes continúa vigente durante las últimas horas de la jornada.
De cara al viernes, sábado y domingo, el pronóstico estará marcado por precipitaciones intermitentes, períodos de cielo nublado y algunas mejorías temporarias que podrían permitir la aparición del sol. Si bien no se descarta que se produzca alguna tormenta puntual, la especialista aclaró que, en principio, se esperan principalmente lluvias, sin la intensidad de los fenómenos que afectaron a distintos puntos de Santa Fe durante este jueves.
La mejora más sostenida llegaría a partir del lunes, cuando se espera un período de buen tiempo acompañado por un descenso de las temperaturas. No obstante, el alivio no implicaría el final de la inestabilidad, ya que las condiciones podrían volver a cambiar con el correr de los días.
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La víctima, de 70 años, estaba arreando vacas en Villa Ocampo, en el norte provincial. El intendente de la localidad, Cristian Marega, y el secretario de Agricultura, Ignacio Mántaras, advirtieron sobre la compleja situación que se avecina.
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Al analizar la tendencia climática para los próximos meses, Ibáñez vinculó este escenario con la presencia del fenómeno de El Niño, que favorece condiciones propicias para una mayor disponibilidad de humedad en la atmósfera. Según explicó, esto puede contribuir a que las jornadas inestables, con nubosidad y precipitaciones, se repitan durante la primavera y el verano.
La observadora aclaró que esto no significa que no vaya a haber días soleados, sino que los períodos de buen tiempo podrían ser breves, de dos o tres días, antes de que las condiciones vuelvan a desmejorar.
La presencia de aire húmedo también influye en las temperaturas, que durante estos días se mantienen por debajo de los valores habituales para esta época del año. Para el inicio de la próxima semana se prevé un nuevo descenso térmico, seguido de una recuperación gradual de las marcas.
Por eso, aunque se esperan jornadas de sol y períodos de temperaturas más agradables, la recomendación es no guardar todavía la ropa de abrigo ni los elementos para protegerse de la lluvia.
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“Los pilotines, sobre todo, y algún buzo o alguna campera, sí, tener a mano porque todavía los vamos a seguir necesitando”, resumió Ibáñez.
De esta manera, Rosario transitará los próximos días entre lluvias, breves mejorías y cambios de temperatura, en un contexto de inestabilidad que, de acuerdo con la especialista, podría convertirse en una característica recurrente durante buena parte de la primavera y el verano.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Rosario?
Rosario atraviesa una jornada de inestabilidad meteorológica con lluvias y alertas del Servicio Meteorológico Nacional.
¿Quién explicó la situación meteorológica?
La observadora meteorológica Delia Ibáñez explicó el impacto de un sistema de baja presión en la región.
¿Cuándo se espera una mejora en el clima?
Se espera una mejora sostenida a partir del lunes, aunque la inestabilidad podría persistir.
¿Dónde se prevén lluvias y tormentas?
Las lluvias y tormentas se prevén en Rosario y en distintos puntos de Santa Fe.
¿Por qué hay inestabilidad meteorológica?
La inestabilidad está vinculada a la presencia del fenómeno de El Niño, que favorece condiciones de humedad.