Por qué hay más granizo y tormentas eléctricas: el efecto de El Niño explicado por la ciencia

El doctor en Ciencias Físicas Pablo Canziani, especialista en físico-química de la atmósfera y climatología, explicó en Cadena 3 las causas del aumento de granizadas y tormentas eléctricas que se observan en distintas regiones del país, y advirtió que, en el contexto de un posible “Super Niño”, estos eventos severos se volverán más frecuentes.

Según el experto, durante un episodio de El Niño se incrementa la actividad de tormentas, granizo y precipitaciones en la Pampa Húmeda, el Chaco, las Sierras de Córdoba y Mendoza. La razón principal es un mayor transporte de humedad desde la Amazonía y Brasil hacia la Argentina. “Eso, con el calor y la humedad aumentada, genera mayor inestabilidad meteorológica”, señaló Canziani.

En zonas como Mendoza, San Juan y el este de las sierras cordobesas, la topografía potencia aún más las granizadas y las tormentas. El especialista recordó que, aunque las tormentas de primavera y verano son habituales en Córdoba, fenómenos como tres granizadas en un mismo día —tal como relató un bombero con 30 años de experiencia— no se habían registrado con anterioridad.

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“Con este Niño, si es un Super Niño como se está anunciando, nos vamos a tener que acostumbrar en distintos lugares del país a que se den estos eventos que llamamos tormentas severas”, afirmó. Aunque la nubosidad reduce la radiación en superficie y no se percibe tanto el calor, la atmósfera baja (troposfera) está más cálida e inestable, lo que favorece estos fenómenos.

Canziani también se refirió a las series históricas de precipitación analizadas por su equipo (desde 1860-1870 aproximadamente hasta 2023) para Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Bahía Blanca. En el caso de Córdoba, la lluvia entre mediados de octubre y abril está fuertemente regulada por el ciclo El Niño-La Niña: con Niño llueve más y con Niña hay sequía. Además, sin contar el efecto de El Niño, se observa una tendencia creciente de precipitaciones en Córdoba a lo largo de los últimos 130-150 años, más marcada que en las otras localidades estudiadas.

El experto comparó el actual escenario con el Super Niño de 1877-1878: aunque aquel generó un aumento de lluvias, los eventos de las últimas décadas produjeron precipitaciones aún mayores. El resultado final, aclaró, dependerá también de la humedad que ingrese desde el Atlántico a través de Brasil, Uruguay y el norte argentino.

Respecto a las teorías de geoingeniería y siembra de nubes, Canziani fue contundente: los estudios sobre lucha antigranizo (en Mendoza y zonas similares de Estados Unidos) no son concluyentes y no demuestran cambios importantes en la precipitación a escala regional. “La geoingeniería, que para mí es una disciplina muy peligrosa, está en pañales. La mayoría de los intentos han fracasado o pueden tener consecuencias graves”, como la emisión de azufre en la estratosfera, que daña la capa de ozono.

En cambio, sí hay efectos medibles y demostrados del cambio en el uso del suelo. La deforestación en la Amazonía reduce las lluvias en las zonas afectadas y eleva la temperatura, con repercusiones hasta el norte de Argentina. Por el contrario, estudios en San Luis mostraron que la plantación de eucaliptos aumentó la precipitación local. Canziani recordó que la existencia de la Pampa Húmeda se debe precisamente a la combinación de la Amazonía (que retiene humedad) y la Cordillera de los Andes (que desvía ese flujo hacia el este). Sin la cordillera, Argentina sería un desierto.

El especialista subrayó que estos cambios ya se están “palpando en la realidad” y que la atmósfera más cálida por el calentamiento global amplifica los efectos de los eventos de El Niño.

Entrevista de Informados, al Regreso.