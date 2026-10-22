Cambios en el tránsito por la llegada del papa León XIV a Buenos Aires
La visita del Pontífice está programada del 8 al 11 de noviembre. Se realizarán cortes en el tránsito en varias avenidas de la ciudad durante su estadía.
FOTO: Cambios en el tránsito por la llegada del papa León XIV a Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires ha anunciado modificaciones en el tránsito en ocasión de la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. Esta información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.
El primer cambio se implementará el sábado 24 de octubre, cuando desde la madrugada hasta la mañana se cortará totalmente la Avenida Del Libertador, abarcando el tramo entre la Avenida Colombia y la Avenida Sarmiento, debido al montaje de estructuras.
Adicionalmente, desde la mañana del 3 de noviembre hasta la noche, se realizarán cortes parciales en la misma Avenida Del Libertador, permitiendo la circulación de dos carriles por mano.
Asimismo, entre el 4 y el 14 de noviembre, se llevarán a cabo cortes totales progresivos desde la madrugada en la Avenida Del Libertador, específicamente entre la Avenida Olleros y la calle Ugarteche.
Lectura rápida
¿Qué evento está ocurriendo?
La visita del papa León XIV a Buenos Aires.
¿Cuándo será la visita?
Del 8 al 11 de noviembre de 2026.
¿Qué cambios en el tránsito se implementarán?
Cortes totales y parciales en la Avenida Del Libertador y otras arterias.
¿Cuándo comenzarán los cortes?
Los cortes iniciarán el 24 de octubre y continuarán hasta el 14 de noviembre.
¿Quién confirmó esta información?
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.
[Fuente: Noticias Argentinas]