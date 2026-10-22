FOTO: Cambios en el tránsito por la llegada del papa León XIV a Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires ha anunciado modificaciones en el tránsito en ocasión de la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. Esta información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

El primer cambio se implementará el sábado 24 de octubre, cuando desde la madrugada hasta la mañana se cortará totalmente la Avenida Del Libertador, abarcando el tramo entre la Avenida Colombia y la Avenida Sarmiento, debido al montaje de estructuras.

Adicionalmente, desde la mañana del 3 de noviembre hasta la noche, se realizarán cortes parciales en la misma Avenida Del Libertador, permitiendo la circulación de dos carriles por mano.

Asimismo, entre el 4 y el 14 de noviembre, se llevarán a cabo cortes totales progresivos desde la madrugada en la Avenida Del Libertador, específicamente entre la Avenida Olleros y la calle Ugarteche.