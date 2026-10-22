Días grises y vitamina D: cuánto hay que preocuparse por la falta de sol

La falta de sol puede influir en el estado de ánimo, pero dos o tres semanas de días nublados no implican necesariamente un déficit de vitamina D. El médico Ramiro Heredia explicó que esa carencia depende de múltiples factores y puede comprometer, principalmente, la salud de los huesos y los músculos.

"Eso depende de muchas otras variables", señaló a Cadena 3 el especialista en Medicina Interna del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA), matrícula nacional 117882.

Heredia explicó que el organismo produce buena parte de la vitamina D mediante la exposición de la piel a la radiación solar y que también la incorpora a través de la alimentación. Entre sus fuentes mencionó los pescados grasos, como el salmón y la caballa, y los lácteos fortificados, como algunas leches y yogures.

También recordó que los días nublados no suponen una ausencia total de radiación solar: las nubes reducen la cantidad que llega a la superficie, pero no la bloquean por completo.

Sobre las consecuencias de un déficit, indicó que la vitamina D participa en el metabolismo del calcio y del fósforo. Su carencia puede producir alteraciones óseas, fragilidad de los huesos y debilidad muscular.

El médico señaló que también interviene en funciones inmunológicas, cardiovasculares y cognitivas, aunque pidió diferenciar su participación en esos procesos de una relación comprobada de causa y efecto con distintas enfermedades.

En ese sentido, explicó que encontrar niveles bajos de vitamina D en una persona con una enfermedad cardiovascular o un deterioro cognitivo no demuestra, por sí solo, que la carencia haya causado ese problema.

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Entre quienes pueden presentar mayor riesgo de déficit, mencionó a los adultos mayores, las personas con obesidad, enfermedad celíaca o antecedentes de cirugía bariátrica, y algunos pacientes con enfermedades crónicas o que atravesaron internaciones. En particular, destacó que la capacidad de producir vitamina D disminuye con la edad.

Sin embargo, aclaró que no corresponde solicitar análisis de manera rutinaria a todos los adultos sanos. La necesidad de medir sus niveles debe definirse según los antecedentes y la situación clínica de cada paciente, un criterio que coincide con las recomendaciones de la Sociedad de Endocrinología.

"No medición para todos, no suplemento para todos", resumió. Agregó que la evaluación se individualiza en el consultorio y que, cuando se identifica una carencia, el profesional puede indicar el tratamiento correspondiente. Entre las situaciones que requieren especial atención mencionó la osteoporosis y las fracturas.

Respecto del ánimo, Heredia diferenció los períodos prolongados de escasa luz solar en regiones nórdicas de las jornadas de lluvia intermitente. Explicó que una menor luminosidad sostenida puede relacionarse con alteraciones del sueño y del estado de ánimo, pero aclaró que esas consecuencias no pueden trasladarse automáticamente a unas semanas nubladas. La relación entre los cambios estacionales de luz, el sueño y el ánimo también está documentada por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos.

El especialista también advirtió sobre la promoción de suplementos en redes sociales con beneficios que no siempre cuentan con respaldo científico. "Hoy hay mucha desinformación", afirmó, y cuestionó los mensajes que presentan a la vitamina D como una solución general para distintos problemas de salud.

Para cuidar el bienestar, recomendó realizar actividad física de manera regular, mantener una alimentación saludable, sostener los vínculos sociales y cumplir con los controles médicos habituales. Destacó los beneficios del ejercicio sobre la ansiedad y el ánimo, además de la importancia de evitar el aislamiento.

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Entrevista de Rodolfo Barili.