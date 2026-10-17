Días grises, menos ganas: cómo repercute la falta de sol en nuestro estado de ánimo

La sucesión de días lluviosos y con escasa presencia del sol puede generar cansancio, desgano y frustración. Sin embargo, no existe una relación directa entre el mal tiempo y la tristeza: su impacto depende también de la historia personal, los vínculos y las condiciones sociales y económicas de cada persona.

Así lo explicó a Cadena 3 la psicóloga Fernanda Luna Valverde, licenciada y docente de la Facultad de Psicología (M.N. 15.027), al analizar cómo repercuten en el ánimo unas tres semanas en las que el sol apenas apareció.

"En psicología no podemos establecer que haya una relación lineal entre la lluvia y la tristeza o entre el clima y la angustia", señaló. Mientras algunas personas disfrutan de quedarse en casa durante una jornada lluviosa, para otras puede representar la suspensión del trabajo o una preocupación económica.

La especialista destacó que también influyen las expectativas sobre esta época del año. En Córdoba, septiembre y octubre suelen asociarse con la llegada del clima primaveral y con la posibilidad de organizar encuentros, viajes y actividades al aire libre.

"En consultorio vemos mucha sensación de frustración, de incertidumbre", indicó, en referencia al malestar que aparece cuando esos planes se postergan o no pueden concretarse.

Luna Valverde explicó que la exposición a la luz solar interviene en la regulación del reloj biológico, los ciclos de sueño y vigilia y distintos procesos relacionados con el estado de ánimo.

En ese contexto, los períodos prolongados con poca presencia del sol pueden acompañarse de una sensación de cansancio o de falta de energía. Pero aclaró que un día nublado, por sí solo, no determina que una persona se sienta triste.

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El contexto individual resulta decisivo. Como ejemplo, mencionó a quienes trabajan en una obra y pierden ingresos cada vez que la lluvia les impide cumplir su jornada. En esos casos, el clima puede profundizar un malestar previo y sumar angustia, incertidumbre o estrés.

Aunque remarcó que no existen recetas universales, la psicóloga recomendó mantener las rutinas siempre que sea posible y adaptar las actividades recreativas, en lugar de suspenderlas automáticamente.

Si una propuesta estaba prevista al aire libre, una alternativa puede ser trasladarla al hogar o a un espacio cerrado. También subrayó la importancia de sostener el contacto con familiares y amigos. "Mucha gente cancela por la lluvia y deja de frecuentar a sus seres queridos", advirtió.

Para la profesional, otro paso importante es reconocer qué nos ocurre durante estos días y con qué recursos contamos para cuidar nuestro bienestar. "No vamos a poder controlar el clima, pero sí vamos a poder reconocer cómo nos afecta", expresó.

Finalmente, recomendó buscar acompañamiento profesional cuando el malestar se vuelve persistente e interfiere en la vida cotidiana. Mencionó, por ejemplo, las dificultades para dormir que luego repercuten en el desempeño laboral.

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Informe de Lucía González.