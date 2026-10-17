FOTO: Belgrano juega con River en el Kempes en busca de seguir en lo más alto del grupo B.

Belgrano juega con River este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

El partido comenzará a las 20:15, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y Silvio Trucco en el VAR. Televisa ESPN Premium y se puede seguir en vivo por Cadena 3.

El "Pirata" llega en un gran momento. Bajo la conducción técnica de Ricardo Zielinski, el conjunto cordobés viene de salir campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y sostiene una destacada campaña en el actual certamen: lidera la Zona B con 22 puntos, en un grupo apretado que comparte junto a Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

En su última presentación, Belgrano logró una sólida victoria por 2-0 ante Racing. Además, el choque de este domingo suma un atractivo especial, ya que enfrentará al rival al que supo vencer por 3-2 tras dar vuelta el marcador en la recordada final del Torneo Apertura.

Por su parte, River llega a Córdoba con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Luego de igualar en su más reciente compromiso frente a Sarmiento, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio quedó provisionalmente fuera de la zona de clasificación a playoffs, por lo que un nuevo tropiezo dejaría al "Millonario" en una situación muy comprometida.

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