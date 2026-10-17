Belgrano juega con River en el Kempes en busca de seguir en lo más alto del grupo B
El "Pirata" juega con el "Millonario" a las 20.15 en Córdoba por la fecha 13 del torneo local. Transmite Cadena 3.
FOTO: Belgrano juega con River en el Kempes en busca de seguir en lo más alto del grupo B.
FOTO: River y una visita clave contra Belgrano.
Belgrano juega con River este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.
El partido comenzará a las 20:15, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y Silvio Trucco en el VAR. Televisa ESPN Premium y se puede seguir en vivo por Cadena 3.
El "Pirata" llega en un gran momento. Bajo la conducción técnica de Ricardo Zielinski, el conjunto cordobés viene de salir campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y sostiene una destacada campaña en el actual certamen: lidera la Zona B con 22 puntos, en un grupo apretado que comparte junto a Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.
En su última presentación, Belgrano logró una sólida victoria por 2-0 ante Racing. Además, el choque de este domingo suma un atractivo especial, ya que enfrentará al rival al que supo vencer por 3-2 tras dar vuelta el marcador en la recordada final del Torneo Apertura.
Por su parte, River llega a Córdoba con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Luego de igualar en su más reciente compromiso frente a Sarmiento, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio quedó provisionalmente fuera de la zona de clasificación a playoffs, por lo que un nuevo tropiezo dejaría al "Millonario" en una situación muy comprometida.
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Lectura rápida
¿Qué partido se jugará este domingo?
Belgrano se enfrentará a River en el Estadio Mario Alberto Kempes.
¿A qué hora comienza el partido?
El partido comenzará a las 20:15.
¿Quiénes son los árbitros del encuentro?
El árbitro principal será Pablo Dóvalo y Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Cómo llega Belgrano al partido?
Belgrano llega tras ser campeón del Torneo Apertura y lidera la Zona B con 22 puntos.
¿Cuál es la situación de River antes del partido?
River necesita ganar para evitar quedar fuera de la zona de clasificación a playoffs.
[Fuente: Noticias Argentinas]