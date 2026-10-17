San Lorenzo y Estudiantes se enfrentan en un duelo clave para el futuro del Torneo Clausura

FOTO: San Lorenzo busca acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Buenos Aires, 17 de octubre (NA) -- San Lorenzo se prepara para visitar este domingo a Estudiantes de La Plata, en el marco de la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Este encuentro se perfila como fundamental para el futuro de ambos equipos.

El partido, que comenzará a las 18, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. La terna arbitral estará liderada por Andrés Gariano, con Lucas Novelli como encargado del VAR.

El equipo dirigido por Ruben Darío Insua llega a este choque tras una victoria crucial frente a Deportivo Riestra, que le permitió poner fin a una racha negativa. Sin embargo, el "Ciclón" acumula solo 14 puntos y se encuentra a cuatro unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, lo que lo obliga a regresar de La Plata con un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de entrar entre los ocho mejores.

Por su parte, Estudiantes también suma 14 puntos y se encuentra en una situación similar, sin margen de error en el torneo local. Este jueves, el equipo que dirige Alexander Medina igualó sin goles como local frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, y podrían optar por un mix de jugadores para enfrentar a San Lorenzo.

Posibles formaciones y detalles del encuentro

Las alineaciones tentativas son las siguientes:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios o Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Alexis Castro, Miguel Monsalve; Edwuin Cetré, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Martín Rio o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Rodrigo Auzmendi y Agustín Ladstatter o Gustavo Del Prete. DT: Ruben Darío Insua.