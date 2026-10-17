San Lorenzo y Estudiantes se enfrentan en un duelo clave para el futuro del Torneo Clausura
Ambos equipos están fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y ya no tienen margen de error.
FOTO: San Lorenzo busca acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Buenos Aires, 17 de octubre (NA) -- San Lorenzo se prepara para visitar este domingo a Estudiantes de La Plata, en el marco de la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Este encuentro se perfila como fundamental para el futuro de ambos equipos.
El partido, que comenzará a las 18, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. La terna arbitral estará liderada por Andrés Gariano, con Lucas Novelli como encargado del VAR.
El equipo dirigido por Ruben Darío Insua llega a este choque tras una victoria crucial frente a Deportivo Riestra, que le permitió poner fin a una racha negativa. Sin embargo, el "Ciclón" acumula solo 14 puntos y se encuentra a cuatro unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, lo que lo obliga a regresar de La Plata con un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de entrar entre los ocho mejores.
Por su parte, Estudiantes también suma 14 puntos y se encuentra en una situación similar, sin margen de error en el torneo local. Este jueves, el equipo que dirige Alexander Medina igualó sin goles como local frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, y podrían optar por un mix de jugadores para enfrentar a San Lorenzo.
Posibles formaciones y detalles del encuentro
Las alineaciones tentativas son las siguientes:
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios o Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Alexis Castro, Miguel Monsalve; Edwuin Cetré, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Martín Rio o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Rodrigo Auzmendi y Agustín Ladstatter o Gustavo Del Prete. DT: Ruben Darío Insua.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan?
San Lorenzo y Estudiantes de La Plata.
¿Cuándo se juega el partido?
El domingo a las 18 horas.
¿Dónde se llevará a cabo?
En el Estadio Jorge Luis Hirschi.
¿Qué importancia tiene el encuentro?
Es clave para definir el futuro de ambos equipos en el Torneo Clausura.
¿Cuál es la situación de ambos equipos?
Ambos tienen 14 puntos y están fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
[Fuente: Noticias Argentinas]