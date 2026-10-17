Millonaria estafa con ganado: recuperaron 135 vacunos en el norte de Córdoba

La Policía recuperó 135 cabezas de ganado vacuno que habían sido compradas con cheques sin fondos, durante un allanamiento en la zona rural de Sinsacate, en el departamento Totoral.

El procedimiento se realizó en las últimas horas en el marco de una investigación por estafa. Participaron efectivos de la Policía de Investigaciones de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, con la colaboración de la División Investigaciones de la Patrulla Rural de Córdoba.

Según informó la Policía de Córdoba, los agentes secuestraron la totalidad de los animales, de raza Braford y valuados en aproximadamente 165 millones de pesos.

Las tareas investigativas continúan para identificar a las personas implicadas en la maniobra.

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