La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, impulsada por la suba del pétroleo y el gas

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, impulsada principalmente por el fuerte aumento del petróleo, y acumuló una suba del 29,2% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) avanzó 1,1 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había registrado un incremento del 2,1%. De esta manera, marcó uno de los mayores aumentos mensuales de 2026, detrás del 3,4% de marzo.

En el acumulado entre enero y septiembre, los precios mayoristas subieron un 22,8%.

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#DatoINDEC Los precios mayoristas aumentaron 3,2% en septiembre de 2026 respecto del mes previo y 29,2% interanual. En los primeros nueves meses del año acumularon un alza de 22,8% https://t.co/d2x2UD5s7o https://t.co/KDJGjTNgJB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2026

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El resultado también quedó por encima de la inflación minorista: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,9% en septiembre, una diferencia de 1,3 puntos porcentuales respecto del indicador mayorista.

El petróleo, principal motor de la suba

El incremento del precio internacional del crudo fue uno de los factores determinantes de la aceleración. En septiembre, el petróleo registró una suba mensual del 15%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 67,7%.

La evolución estuvo vinculada con la incertidumbre y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que presionaron sobre el mercado energético y generaron preocupación por el abastecimiento, el transporte marítimo y los precios de los combustibles.

Dentro de los productos nacionales, el rubro petróleo crudo y gas fue el de mayor incidencia en el índice general, con 1,43 puntos porcentuales. Le siguieron los productos agropecuarios, con 0,3 puntos; los productos refinados del petróleo, con 0,28; alimentos y bebidas, con 0,2; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos porcentuales.

En la medición mensual, los productos nacionales aumentaron un 3,4%, mientras que los importados registraron una suba del 0,4%.

La inflación mayorista volvió a acelerarse

La evolución de los precios mayoristas había mostrado una desaceleración entre abril y julio. Tras el incremento del 5,2% registrado en abril, el índice bajó al 2,5% en mayo, al 1,1% en junio y al 0,8% en julio.

Sin embargo, la tendencia cambió en agosto, cuando la variación mensual llegó al 2,1%, y se profundizó en septiembre, con el 3,2%.

Otros indicadores publicados por el INDEC también reflejaron aumentos. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) subió un 3,4% en septiembre, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó un 3,8%.

En este último indicador, los productos primarios aumentaron un 7,9% y los productos manufacturados y la energía eléctrica registraron una suba del 2,1%.

La aceleración de los precios mayoristas refleja el impacto de los aumentos en los insumos energéticos y otros bienes sobre los costos de producción. Su evolución será clave para seguir la dinámica de los precios en los próximos meses, aunque las variaciones mayoristas no se trasladan de manera automática ni inmediata a los valores que pagan los consumidores.