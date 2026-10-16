Pullaro defendió a Scaglia, pidió diálogo y reafirmó: "La gente no llega a fin de mes"

El gobernador de Santa Fe se refirió a las críticas de la oposición en medio de los cuestionamientos por la ausencia de la diputada nacional Gisela Scaglia en una sesión del Congreso. Además, ratificó su defensa de la educación pública y planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva. Lo hizo durante la sexta subasta de bienes incautados al delito, que se realizó este viernes en la Estación Belgrano y reunió a casi 8.800 inscriptos de todo el país.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, evitó profundizar la polémica política en torno a Gisela Scaglia, diputada nacional y exvicegobernadora, cuya ausencia en la sesión del jueves en el Congreso generó cuestionamientos luego de que contribuyera a que no se alcanzara el quórum para debatir, entre otros temas, la continuidad del DNU 70/2023. En ese contexto, el mandatario respondió a las críticas de la oposición y defendió el posicionamiento de su espacio político.

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“La oposición a mí siempre me critica y está bien que así sea. Es el juego también de la política. No voy a entrar a contestarle cosas que no son verdad”, sostuvo. Y agregó: “Yo siempre voy a defender a la provincia invencible de Santa Fe. Siempre voy a poner el cuerpo y la cara por la provincia”.

En la misma línea, buscó despejar cuestionamientos sobre la postura de su gestión respecto de la educación pública y el financiamiento universitario. “Siempre vamos a defender nosotros a la educación pública”, afirmó, y anticipó que los legisladores de su espacio acompañarán un mayor financiamiento para las universidades en el debate presupuestario.

Pullaro también aprovechó la consulta para reivindicar el diálogo entre los distintos sectores políticos como una condición necesaria para construir consensos. Como ejemplo, mencionó la reforma de la Constitución de Santa Fe, concretada después de 62 años, y sostuvo que fue posible avanzar pese a las diferencias entre los espacios políticos.

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“Acá en Santa Fe no pensamos lo mismo. Pero nos podemos sentar en una mesa, podemos votar leyes por mayoría, podemos avanzar”, expresó. Para el gobernador, esa dinámica debería trasladarse al escenario nacional: “Argentina va a salir adelante cuando nos podamos sentar en una mesa y poder poner las ideas arriba de la mesa, debatir y que las mayorías puedan construir una política pública”.

En relación con el Gobierno nacional, Pullaro defendió su posición de acompañar las medidas que considera positivas y confrontar cuando entiende que los intereses de la provincia están en juego. Mencionó la baja de la inflación y la eliminación del déficit fiscal como aspectos que valoró de la gestión de Javier Milei, aunque advirtió que la situación económica continúa siendo difícil para buena parte de la población.

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“A la gente le cuesta llegar a fin de mes y nosotros tenemos que trabajar para que la gente pueda estar mejor”, señaló. En ese sentido, reclamó que los recursos que Santa Fe aporta al Estado nacional se traduzcan en más infraestructura, mejores rutas y una mayor capacidad energética para reducir los costos de producción, fortalecer la industria y el campo y generar empleo.

Subasta

Las declaraciones del gobernador se dieron durante la sexta subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), realizada en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Con 8.796 personas inscriptas de todas las provincias y 224 lotes disponibles, el remate se convirtió en el más grande desde la creación del organismo.

La oferta incluyó 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. Los fondos recaudados se destinarán a asistir a víctimas del delito y financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.

Para el mandatario, la iniciativa representa una herramienta concreta en la lucha contra el crimen organizado, porque permite quitarles a las organizaciones delictivas los bienes adquiridos con recursos ilícitos o utilizados para cometer delitos, y convertirlos en recursos destinados a la comunidad.

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“Es un mensaje muy fuerte del Estado contra la impunidad”, afirmó. En ese sentido, recordó que anteriormente muchos vehículos decomisados permanecían durante años en comisarías o depósitos judiciales hasta que finalmente eran compactados. Con el mecanismo actual, explicó, la provincia busca acelerar el proceso de recuperación y disposición de esos bienes.

Pullaro vinculó la política de decomisos con la necesidad de debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales. En ese marco, consideró fundamental avanzar con herramientas como la extinción de dominio, para evitar que los grupos delictivos conserven recursos económicos aun cuando sus integrantes sean detenidos.

“Si una organización criminal vos la detenés, pero le dejan los recursos, tienen para pagar los mejores abogados y los mejores contadores”, advirtió. Según planteó, quitarles esos activos permite afectar su capacidad de funcionamiento y reducir las posibilidades de que utilicen el dinero para sostener sus actividades o corromper instituciones.

El gobernador sostuvo que la política de subastas también busca transformar el daño provocado por el delito en una respuesta positiva para la sociedad. Los fondos, explicó, se destinan a la reparación de víctimas y a iniciativas sociales, de modo que los bienes recuperados puedan tener una utilidad pública.

Por último, destacó la continuidad del mecanismo y el trabajo que demanda cada procedimiento. “Esta es la sexta subasta que yo hago como gobernador junto a Matías Figueroa Escauriza como secretario. No es común que esto se haga acá; hay mucho trabajo atrás de esto”, afirmó, en referencia al secretario de Gestión de Registros Provinciales.