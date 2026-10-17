Nuevo Congreso sobre OVNIS en Rosario: "Cualquier persona que mira al cielo puede llegar a verlos"

Rosario volverá a ser sede de un encuentro internacional sobre ovnis este sábado 17 de octubre, con la participación de investigadores que llegarán desde Estados Unidos. María del Carmen Dionigi, conocida como Nani Luminarias y referente del Proyecto Colora, contó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que la jornada incluirá exposiciones sobre la desclasificación de material relacionado con el fenómeno y otras temáticas vinculadas con la espiritualidad. La actividad comenzará a las 14 en el Salón Barcelona del Hotel Riviera, ubicado en San Lorenzo 1460.

Según explicó, los invitados son investigadores que estudian el fenómeno desde hace décadas y tienen formación académica en distintas disciplinas. Durante el encuentro presentarán fotografías y filmaciones vinculadas con casos que, según indicó, forman parte de material desclasificado. “Los doctores van a hablar acerca de la desclasificación OVNI. Van a presentar aquí en el salón filmaciones y fotografías de naves que ya han sido desclasificadas”, adelantó.

Luminarias sostuvo que las investigaciones sobre estos fenómenos también se relacionan con preguntas sobre la conciencia y el universo. “Para investigar el cosmos, para poder conocerlo, para poder saber qué hay en otros lugares, tenemos que ir hacia adentro de nosotros mismos”, expresó. Además, señaló que durante las charlas se abordarán conceptos como los seres interdimensionales y los llamados “ultraterrestres”, una denominación utilizada por algunos investigadores del tema.

La referente también se refirió a quienes consideran que estas cuestiones pertenecen al terreno de la ciencia ficción y pidió que exista apertura para escuchar diferentes perspectivas. “Hay que entenderlas, hay que tener paciencia, porque no todos tenemos la misma apertura de conciencia”, manifestó. Sus afirmaciones sobre la existencia y la presencia de seres extraterrestres forman parte de su interpretación del fenómeno y no constituyen hechos científicamente comprobados.

En relación con los avistamientos en Rosario, Luminarias aseguró que reciben fotografías y videos enviados por vecinos que observan el cielo desde sus casas, plazas o las zonas cercanas al río Paraná. “Como investigadora te digo que cualquier persona que mira al cielo puede llegar a verlos”, afirmó. También invitó a quienes tengan registros que consideren extraños a compartirlos para que puedan ser analizados por el equipo.

La mujer contó que el grupo estudia imágenes de distintos sectores de la ciudad y mencionó especialmente el entorno del Monumento Nacional a la Bandera y la costa del Paraná. Según su explicación, allí reciben una cantidad importante de registros. Incluso planteó una teoría a la que denomina “Rosario, epicentro de portales interdimensionales”, basada, de acuerdo con sus palabras, en el material que les envía el público y en el análisis que realizan junto con especialistas audiovisuales, psiquiatras y ufólogos.

Como ejemplo, mencionó fotografías tomadas en Fisherton, el Parque Independencia y edificios del centro rosarino, en las que asegura que aparecen objetos que no fueron advertidos por las personas al momento de sacar las imágenes. También sostuvo que algunas presencias serían difíciles de percibir a simple vista. Estas interpretaciones corresponden a la investigación que desarrolla su grupo y no permiten confirmar por sí solas que las imágenes correspondan a naves extraterrestres.

Finalmente, Luminarias convocó a los interesados a acercarse al encuentro, que será con ingreso por orden de llegada. “Los invito a todas aquellas personas a las que esto les da un poco de curiosidad, que no saben qué quieren ver o de qué se trata”, expresó. Además, recomendó llegar media hora antes del comienzo, previsto para las 14, porque esperan una concurrencia importante y advirtió que podría haber personas que no consigan ingresar por falta de lugar.

Entrevista de Jonatan Raimundo.