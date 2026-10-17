Crecida del Paraná: un productor isleño advirtió que faltan medios para evacuar el ganado

La llegada de una nueva onda de crecida del río Paraná mantiene en alerta a los productores ganaderos de la región. Roberto Sotomayor, que vive y trabaja en las islas entre Rosario y Arroyo Seco, aseguró que el panorama es preocupante y que el agua acumulada durante las últimas semanas puede agravar la situación hacia fines de octubre. “Las islas vienen cargándose de agua hace ya un tiempo paulatinamente, despacio, aunque haya sido despacio, pero fue metiendo agua sobre los bañados, lagunas y distintos arroyos de todo este delta”, explicó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3.

El productor estimó que para fin de mes gran parte de los campos podrían quedar anegados y señaló que la evolución dependerá de cómo continúe el ingreso de agua. En su caso, tiene alrededor de 600 cabezas de ganado y ya consiguió retirar unas 250. “El productor está consciente de la problemática y viene evacuando con tiempo”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que la cantidad de animales que todavía deben trasladarse supera la capacidad disponible para hacerlo antes de que avance la creciente.

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?? CRECIENTE DEL PARANÁ: UN GANADERO DE LAS ISLAS YA RETIRÓ 250 DE SUS 600 CABEZAS Roberto Sotomayor, productor ganadero de la zona de islas entre Rosario y Arroyo Seco, comenzó a trasladar sus animales ante la crecida del río Paraná prevista para fines de octubre. ?? Cadena 3 https://t.co/Y0i68ZH6KE — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 17, 2026

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Uno de los principales inconvenientes, según Sotomayor, es la falta de infraestructura y de embarcaciones para sacar la hacienda. “Podemos sacar ganado en las pocas barcazas que hay, los barcos ganaderos, que por más que ellos pongan su esfuerzo de trabajo, no hay capacidad para tanta hacienda”, afirmó. También cuestionó los requisitos y las trabas burocráticas que, según dijo, desalientan la incorporación de nuevas embarcaciones. “Hay tanta burocracia que nadie quiere comprar un barco ganadero, porque hay que comprarse un problema”, expresó.

Sotomayor también apuntó contra las restricciones ambientales que, desde su perspectiva, impiden construir caminos de acceso y elevaciones de terreno para resguardar a los animales durante las inundaciones. “No podemos hacer un camino para sacar la hacienda, porque no, porque va a romper el pajal. No podés construir un cerro porque no”, cuestionó. En ese sentido, reclamó cambios en las leyes de humedales y de áreas naturales protegidas, al considerar que las disposiciones actuales dificultan la actividad ganadera y no están acompañadas por medidas suficientes de prevención.

El productor aseguró que los ganaderos vienen planteando estas dificultades desde hace años, pero que las respuestas de las autoridades no se traducen en soluciones concretas. “La problemática, la problemática que hoy te dicen todos que sí, pero no hacemos nada, que todo está bien, pero no lo podemos hacer”, señaló. Además, cuestionó la falta de recursos para controlar el territorio y denunció problemas de inseguridad, robos de animales e incendios en las islas. Según planteó, los productores terminan organizándose entre vecinos y recurriendo a las sociedades rurales de Santa Fe y Entre Ríos para conseguir ayuda logística.

Otro de los puntos que mencionó fue el impacto que atribuye al puente Rosario-Victoria sobre los cursos de agua del delta. Según Sotomayor, algunas bocas de arroyos quedaron obstruidas y eso dificulta la circulación de las embarcaciones cuando el nivel del río aumenta. “Venimos pidiendo por eso a Nación, a provincia, todos se patean la pelota a quién le corresponde, pero no tenemos resultado de que venga una draga y nos destape una boca”, afirmó. A su entender, mejorar esos accesos permitiría agilizar la evacuación del ganado en momentos críticos.

El traslado también implica riesgos para quienes trabajan en las islas. Al referirse a la muerte de un trabajador rural de 70 años en Villa Ocampo, Santa Fe, mientras intentaba salvar sus animales, Sotomayor describió las dificultades de las tareas de evacuación. “Tenés que largarte a nado detrás de las vacas, y por ahí se arman remolinos por la hacienda, y es peligrosísimo”, relató. Reconoció que él y sus hijos conocen los peligros, pero explicó que muchas veces se exponen porque intentan salvar los animales. También advirtió que no todos los productores cuentan con recursos para alquilar campos donde trasladar la hacienda.

Finalmente, Sotomayor defendió la producción ganadera en las islas como una forma de vida y reclamó que se escuche a quienes habitan el territorio. “Nosotros nacimos para producir, que no es poca cosa, generamos alimento de alta calidad que va al mundo y que generamos divisa. Pero en vez de ser premiados, somos castigados”, sostuvo. Aunque reconoció que algunos productores podrían no llegar a retirar todos sus animales antes de la creciente, insistió en que parte de los problemas podrían haberse evitado con obras y planificación anticipada. “Esto se podría haber solucionado mucho más rápido hace años haciendo algunos caminos de acceso hacia el puente”, concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo.