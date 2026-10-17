Bajó levemente la mora de las familias, pero volvió a subir entre las empresas

FOTO: La mora familiar en baja, pero el panorama empresarial se complica

La morosidad de las familias argentinas registró una leve baja en agosto, mientras que los atrasos en los créditos de las empresas volvieron a aumentar, según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La mejora en el segmento de los hogares se explicó, en parte, por el retiro de créditos irregulares de los balances. Por eso, el descenso del indicador no puede atribuirse únicamente a una mayor regularización de los pagos.

En el sector empresarial, en cambio, la mora mostró una nueva suba. Según el Banco Central, el deterioro se extendió a todas las actividades económicas, lo que refleja dificultades para cumplir con las obligaciones crediticias.

Informe de Mauricio Conti.