Bajó levemente la mora de las familias, pero volvió a subir entre las empresas
El Banco Central explicó que la mejora en los hogares respondió, en parte, al retiro de créditos irregulares de los balances. Los atrasos empresariales aumentaron en todas las actividades.
17/10/2026 | 09:58Redacción Cadena 3
FOTO: La mora familiar en baja, pero el panorama empresarial se complica
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Audio. La mora de las familias argentinas baja levemente en agosto, mientras sube en empresas
Panorama Federal
La morosidad de las familias argentinas registró una leve baja en agosto, mientras que los atrasos en los créditos de las empresas volvieron a aumentar, según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La mejora en el segmento de los hogares se explicó, en parte, por el retiro de créditos irregulares de los balances. Por eso, el descenso del indicador no puede atribuirse únicamente a una mayor regularización de los pagos.
En el sector empresarial, en cambio, la mora mostró una nueva suba. Según el Banco Central, el deterioro se extendió a todas las actividades económicas, lo que refleja dificultades para cumplir con las obligaciones crediticias.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué mostró la mora de las familias argentinas en agosto?
Una leve baja, según el informe del Banco Central de la República Argentina.
¿Por qué se explica esta baja en la mora?
En parte por el retiro de créditos irregulares en los balances.
¿Qué ocurrió con el segmento empresarial?
Experimentó una nueva alza en el nivel de atrasos.
¿Qué afirmó el Banco Central sobre el deterioro?
Se extendió a todas las actividades económicas.
¿Cuál es el panorama para las empresas?
Es complejo, ya que enfrentan dificultades financieras.