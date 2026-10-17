Inundaciones en Corrientes: al menos 40 familias evacuadas y temor por nuevas crecidas

Unas 40 familias fueron evacuadas en Ituzaingó y las islas Apipé Grande y Apipé Chico, en Corrientes, por la crecida del río Paraná, que superó en 80 centímetros el nivel de evacuación de la zona. Aunque mejoraron las condiciones del tiempo, preocupa la posibilidad de nuevas lluvias en el sur de Brasil y su impacto sobre los ríos del Litoral.

Darío Mino, periodista de radio La Voz de Ituzaingó, describió en Cadena 3 un panorama “dramático” y “crítico”, con viviendas anegadas, pobladores que abandonaron sus hogares y productores que comenzaron a trasladar sus animales hacia terrenos más altos.

Según precisó, el Paraná había alcanzado el día anterior una altura de 4,80 metros, mientras que el nivel de evacuación en esa región es de cuatro metros. “El agua ha entrado en muchas viviendas”, señaló.

En su última actualización durante la entrevista, Mino indicó que había aproximadamente 40 familias evacuadas entre Ituzaingó y las dos islas correntinas ubicadas frente a la represa de Yacyretá. Algunos pobladores buscaron refugio en sectores elevados de las islas y otros se trasladaron al continente.

El periodista aclaró que no se habían registrado fallecidos. Sin embargo, relató que en las últimas horas habían observado vacas y animales silvestres muertos, arrastrados por la corriente.

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La aparición del sol después de varios días de precipitaciones llevó algo de alivio a la región. Mino explicó que una pausa en las lluvias podría permitir que el río se mantenga estable durante algunos días, aunque no esperaba un descenso significativo.

La principal preocupación está puesta en el agua que llega desde el sur de Brasil y el norte de Misiones. Según los pronósticos que citó, en sectores del territorio brasileño podrían acumularse alrededor de 300 milímetros en dos o tres días, con consecuencias sobre las cuencas del Paraná y del Uruguay.

“Si llueve en esa zona, es inevitable que el río crezca”, advirtió.

Mino sostuvo que la región todavía no habría alcanzado el pico de la creciente. De acuerdo con las estimaciones de especialistas que mencionó, el máximo podría producirse dentro de uno o dos meses y la situación podría prolongarse hasta febrero o marzo del próximo año.

También indicó que los especialistas plantean la posibilidad de una creciente comparable con las registradas en 1983 y 1998, dos antecedentes históricos que las localidades de la zona tienen presentes al organizar la respuesta.

La emergencia también afecta a la actividad ganadera. Mino confirmó que se observan traslados de animales desde zonas isleñas y campos expuestos al avance del agua.

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La preocupación se extiende a los establecimientos cercanos a los esteros del Iberá. Según explicó, el INTA advierte sobre un posible incremento del nivel del agua en ese humedal si las precipitaciones se mantienen durante los próximos meses.

Ante ese escenario, algunos productores ya comenzaron a retirar su hacienda de manera preventiva.

El periodista destacó que la información disponible permite anticipar medidas. En ese marco, señaló que Yacyretá monitorea las condiciones aguas arriba y mantiene contacto con la represa de Itaipú para coordinar operaciones de regulación del caudal.

Mientras las familias afectadas buscan resguardo y los productores trasladan sus animales, la atención permanece puesta en las próximas lluvias y en la evolución del Paraná.