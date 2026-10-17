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TC Pick Up: Palazzo con la Hilux marca el camino en el inicio de las actividades en La Plata

El pinamarense y último ganador en Balcarce, arrancó adelante en la mañana del sábado, dejando detrás a Fritzler (Ford Ranger) y a Mazzacane (Foton). A las 12:35 el Entrenamiento 2.

17/10/2026 | 11:57Redacción Cadena 3

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Palazzo y su Hilux adelante en la mañana del sábado en La Plata tras el Ensayo 1.

FOTO: Palazzo y su Hilux adelante en la mañana del sábado en La Plata tras el Ensayo 1.

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Hernán José Palazzo a bordo de la Toyota Hilux #119 se adaptó rápido a la pista en la mañana del sábado con 12° de temperatura y una fina llovizna, para ser el mas rápido del “Entrenamiento 1” de la segunda fecha del pllay off de la Copa de Oro Shell V-Power, al marcar 1’29”313/1000 y quedar como el primer referente de la jornada.

Palazzo dejó detrás a Otto Fritzler con la Ford Ranger, quién encabeza las posiciones actuales del certamen, por 241/1000, mientras que Gastón Mazzacane, el ex - Fórmula 1 que maneja una de las pick up oficiales Foton, se las ingenió para completar el terceto de los mas rápidos, en tanto que el actual campeón Agustín Canapino con la S10 fue cuarto y el sanjuanino Tobiás Martínez con otra chata del moño dorado quedaron en los cinco mejores lugares.

Luego de superar algunos inconvenientes con el radiador de agua de su VW Amarok, salió a pista el único cordobés, Marco Dianda para colocarse en la undécima posición. Por el momento, no mostraron todo el potencial y quedaron fuera de los diez, el último ganador del TC, Ignacio Fain que a bordo de la Ranger fue posición 13° y Mariano Werner con otra Foton en posición 14°. A las 12:35 será el segundo entrenamiento y a las 16:00 la clasificación.

-TC Pick Up/Entrenamiento 1-Sábado:

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Imágenes: Gentileza Prensa ACTC Argentina.

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