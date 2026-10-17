Argentina eliminó a España por penales y es finalista del Mundial de hockey sobre patines

FOTO: Argentina venció a España y pasó a la final del Mundial de Hockey sobre Patines.

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La selección argentina de hockey sobre patines venció a España en la definición por penales y se clasificó a la final del Mundial que se disputa en Asunción, Paraguay. El encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y el marcador se mantuvo durante el alargue.

El equipo dirigido por Páez consiguió el pase al partido decisivo en el Pabellón Arena de la capital paraguaya. Mena y Ordóñez marcaron los goles argentinos, mientras que Manrubia y Llanes anotaron para España.

Argentina enfrentará a Francia el domingo, a las 19, en busca del título mundial.

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El conjunto francés protagonizó la sorpresa de la otra semifinal al derrotar por 6-3 a Portugal, una de las potencias de la disciplina.

Cadena 3 Argentina transmite desde Paraguay a través de sus plataformas y por el aire de Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan, con los relatos de Mario Celedón y los comentarios de Ariel Ortiz y Mario Márquez.

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