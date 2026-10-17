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Buen día, Argentina Notas

El papa León XIV recibió el alta a cuatro días de haber sido operado de un cáncer de pulmón

Según detallaron desde la Santa Sede, la decisión se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana. Este domingo rezará el Ángelus.

17/10/2026 | 11:20Redacción Cadena 3

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El papa León XIV, en un momento de oración.

FOTO: El papa León XIV, en un momento de oración.

León XIV estaría en condiciones de recibir el alta.

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    Audio. El papa León XIV está en condiciones de recibir el alta: qué pasará con su visita a la Argentina

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El papa León XIV recibió el alta este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar, y regresará al Vaticano.

Según detallaron desde la Santa Sede, la decisión se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana.

"Los médicos han dado de alta a León XIV basándose en los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano", informó a través de un comunicado el sitio Vatican News.

León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

El Santo Padre mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. Además, celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo.

Los estudios médicos complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

Luego del alta, el pontífice regresará al Vaticano. Según lo informado por la oficina de prensa oficial, el Sumo Pontífice tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, en lo que será su primera aparición pública después de la intervención.

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El viernes, León XIV había celebrado misa en el hospital. Según la información difundida por el Vaticano, también había retomado sus actividades cotidianas con autonomía y continuaba con las sesiones de fisioterapia respiratoria.

La previsión es que retome su agenda el miércoles 21 de octubre. Si la mejoría lo permite, podría comenzar antes con algunas audiencias y un ritmo de actividad más reducido, siempre bajo supervisión médica.

Sin embargo, el alta no equivale a una definición sobre el viaje a Sudamérica. Todavía se espera el informe detallado de anatomía patológica, que permitirá determinar si necesita un tratamiento adicional y cuáles serán los próximos pasos de su recuperación.

Esos resultados serán centrales para evaluar si la gira puede mantenerse, requiere modificaciones o debe postergarse. Hasta el momento, no se comunicó una decisión definitiva sobre cambios en el recorrido.

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El itinerario está previsto del 6 al 17 de noviembre, con inicio en Uruguay y posteriores escalas en Argentina y Perú. La primera etapa comenzaría dentro de 20 días, mientras que el capítulo argentino está programado desde el 8 de noviembre.

Como factores a considerar están la cantidad de vuelos, la exigencia de las actividades, los desplazamientos a zonas de altura en Perú y el contacto con multitudes. También se planteó la necesidad de evaluar la exposición a infecciones respiratorias durante la recuperación.

El pontífice, de 71 años, llegó a la intervención con buen estado físico, según se indicó en la cobertura. No obstante, la evaluación del viaje dependerá de su evolución y de las indicaciones del equipo médico.

Mientras tanto, funcionarios del Vaticano analizan los informes clínicos y la logística del recorrido. La expectativa inmediata está puesta en su regreso y en la aparición prevista para el Ángelus del domingo.

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Informe de Adrián Cragnolini, corresponsal de Cadena 3 en España.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el papa León XIV? El papa recibió el alta hospitalaria tras una operación para extirpar un tumor maligno del pulmón.

¿Quiénes son los médicos involucrados? Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora señalaron que el Papa estaba en condiciones de dejar el hospital.

¿Cuándo se espera que retome su agenda? Se prevé que el papa retome su agenda el miércoles 21 de octubre, si su mejoría lo permite.

¿Dónde se llevará a cabo la gira? La gira incluye Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre.

¿Por qué hay dudas sobre el viaje a Sudamérica? Aún se espera un informe de anatomía patológica que determinará si el papa necesita tratamiento adicional.

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