Mambrunense presenta en Rosario su primer libro de cocina: "Tenemos una gastronomía increíble"

Edgardo Ríos, conocido en las redes sociales como Mambrunense, llegará este sábado a Rosario para presentar su primer libro de cocina, Mambrunense: Mis mejores recetas. ¡Está buenísimo, hacelo!. El cocinero correntino, de 38 años, se convirtió en un fenómeno digital con videos en los que comparte preparaciones sencillas, explica las cantidades de los ingredientes y ofrece consejos para cocinar en casa. Actualmente, reúne más de 12 millones de seguidores entre sus distintas plataformas.

En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, Ríos contó que publicar un libro era un sueño que tenía desde que comenzó a estudiar gastronomía. Después de formarse, trabajó como cocinero y fue profesor en escuelas de cocina durante varios años. “Me gustaba modificar las recetas que tenía, los recetarios que tenía para las clases, porque estaban todas iguales”, recordó. La oportunidad llegó cuando una mujer que tenía una editorial le escribió por Instagram para preguntarle si quería tener su propio libro. “Yo siempre contesto a la gente y justo se me dio por contestarle que sí”, relató.

Sobre las razones de su popularidad, explicó que busca diferenciarse con videos que no solo muestran el procedimiento, sino que también enseñan técnicas y cantidades precisas. “Mis videos duran dos a tres minutos, pero porque estoy hablando y tirándote tips y todas esas cosas que, aparte de la receta, te llevás como enseñanza”, señaló. Además, adapta algunas preparaciones para quienes no tienen balanza en sus casas y necesitan medir los ingredientes con tazas.

/Inicio Código Embebido/

?? “QUIERO QUE LA RECETA TE SALGA TAL CUAL” Edgardo Ríos, conocido en las redes como Mambrunense, llegará a Rosario para presentar su primer libro de cocina, Está buenísimo, hacelo. El encuentro será este domingo a las 19 en la Feria del Libro. ?? https://t.co/j9WbUjvsBg https://t.co/VVBrZCQDB1 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 17, 2026

/Fin Código Embebido/

La sencillez de sus recetas también está relacionada con su historia personal. Ríos contó que trabajó desde muy joven y que, antes de que sus publicaciones se volvieran exitosas durante la pandemia, no conseguía llegar a fin de mes con su sueldo como profesor. Por eso, aprendió a organizar las compras y aprovechar los ingredientes disponibles. “Trabajaba todo el día, entonces me organizaba mucho con eso”, explicó. Entre sus recomendaciones, mencionó que tener papas, huevos y cebollas en casa permite resolver numerosas comidas sin necesidad de salir a comprar.

El cocinero también destacó que su propuesta busca adaptarse a los tiempos y al bolsillo de las familias. Reconoció que, aunque disfruta cocinar, hay días en los que tampoco quiere pasar demasiado tiempo en la cocina ni salir a buscar ingredientes. Por eso, suele recomendar aprovechar las ofertas, comprar productos que puedan conservarse en el freezer y preparar distintas recetas a partir de una misma compra. Esa combinación de practicidad, economía y explicaciones detalladas es una de las características que distinguen su contenido.

El apodo Mambrunense nació durante su adolescencia, cuando era fanático de Mambrú, la banda pop que surgió en la misma época que Bandana. Aunque algunos le recomendaron cambiar el nombre de sus cuentas por uno relacionado directamente con la cocina, decidió conservarlo. “Quería ser la oveja negra, quería ir para otro lado”, contó. Entre sus referentes gastronómicos recordó a Dolly Irigoyen, Narda Lepes y Ariel Rodríguez Palacios, a quienes miraba en televisión cuando comenzaba a interesarse por la cocina.

El crecimiento en redes también le permitió rechazar propuestas televisivas que no se ajustaban a sus intereses comerciales. Según explicó, algunas condiciones implicaban compartir con los canales parte de los ingresos de sus patrocinadores. “Me prefiero hacer un video en mis redes y me quedo con todo yo”, afirmó. Actualmente, trabaja con marcas y una agencia de publicidad, además de generar ingresos a través de plataformas como Facebook y YouTube. Como ejemplo de lo que consiguió con esa actividad, contó que pudo comprarse un auto y una casa, objetivos que veía muy lejanos cuando trabajaba como docente.

La presentación del libro será este sábado a las 19 en la Feria del Libro de Rosario, en el Centro Cultural Fontanarrosa. Durante la entrevista, Mambrunense también adelantó una receta especial para el Día de la Madre: una tarta de frutillas con gelatina, preparada con una masa sencilla y medidas en tazas. “Vamos por el postre”, anticipó sobre la propuesta que compartiría con sus seguidores. Fiel a su estilo, la idea es que cualquiera pueda animarse a prepararla en casa.

Entrevista de Jonatan Raimundo.