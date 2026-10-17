FOTO: Detienen a Mariano Páez, padre de Agostina, por un presunto hurto en Termas de Río Hondo

Buenos Aires, 17 octubre (NA) -- Mariano Páez, padre de Agostina Páez, quien había sido detenida en Brasil por gestos racistas, fue arrestado en su hogar junto a su actual pareja, por un supuesto hurto que ocurrió en un local de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

En conversación con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado Sebastián Robles, representante legal de la familia, comentó: "El lunes me voy a constituir formalmente como defensor y veremos qué hay, hasta el momento, no contamos con mayor información".

El letrado añadió que la aprehensión se llevó a cabo en el domicilio de Páez y que posteriormente fue trasladado al Centro Único de Detención. La denuncia provino de un representante de una empresa de materiales para construcción, quien afirmó que el señalado y su pareja visitaron el local el pasado 10 de octubre.

Según la acusación, mientras ambos se encontraban frente al mostrador, una de las cajeras dejó un fajo de un millón y medio de pesos. En un momento de distracción de la joven, Mariano Páez habría tomado el dinero y se lo habría entregado a su acompañante, María Batule, de 34 años. Posteriormente, ambos abandonaron el establecimiento.

Tras la denuncia formal, las autoridades realizaron investigaciones, incluyendo la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del local, lo que llevó a un allanamiento en el domicilio de Páez, ejecutado por el Departamento Robo y Hurto de Las Termas.

Batule fue acusada como coautora del delito y durante el procedimiento se incautaron $632.600, una camioneta y prendas de vestir que coincidían con las que se observaban en las cámaras de seguridad.