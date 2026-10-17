Detienen a Mariano Páez, padre de Agostina, por un presunto hurto en Termas de Río Hondo
La aprehensión se dio en el domicilio por el supuesto delito en un local de Termas de Río Hondo.
FOTO: Detienen a Mariano Páez, padre de Agostina, por un presunto hurto en Termas de Río Hondo
Buenos Aires, 17 octubre (NA) -- Mariano Páez, padre de Agostina Páez, quien había sido detenida en Brasil por gestos racistas, fue arrestado en su hogar junto a su actual pareja, por un supuesto hurto que ocurrió en un local de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
En conversación con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado Sebastián Robles, representante legal de la familia, comentó: "El lunes me voy a constituir formalmente como defensor y veremos qué hay, hasta el momento, no contamos con mayor información".
El letrado añadió que la aprehensión se llevó a cabo en el domicilio de Páez y que posteriormente fue trasladado al Centro Único de Detención. La denuncia provino de un representante de una empresa de materiales para construcción, quien afirmó que el señalado y su pareja visitaron el local el pasado 10 de octubre.
Según la acusación, mientras ambos se encontraban frente al mostrador, una de las cajeras dejó un fajo de un millón y medio de pesos. En un momento de distracción de la joven, Mariano Páez habría tomado el dinero y se lo habría entregado a su acompañante, María Batule, de 34 años. Posteriormente, ambos abandonaron el establecimiento.
Tras la denuncia formal, las autoridades realizaron investigaciones, incluyendo la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del local, lo que llevó a un allanamiento en el domicilio de Páez, ejecutado por el Departamento Robo y Hurto de Las Termas.
Batule fue acusada como coautora del delito y durante el procedimiento se incautaron $632.600, una camioneta y prendas de vestir que coincidían con las que se observaban en las cámaras de seguridad.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
Mariano Páez, padre de Agostina Páez, fue detenido por un supuesto hurto.
¿Cuándo ocurrió la detención?
La detención se produjo el 17 de octubre de 2026.
¿Dónde tuvo lugar el hurto?
El hurto se llevó a cabo en un local de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
¿Qué se robó?
Se sustrajo un fajo de un millón y medio de pesos.
¿Qué medidas se tomaron tras la denuncia?
Se realizaron investigaciones y un allanamiento en el domicilio de Páez.
[Fuente: Noticias Argentinas]