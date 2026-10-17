"Algunas viñetas parecen escritas para hoy": presentan en Rosario un libro sobre Fontanarrosa

Roberto Fontanarrosa volverá a ocupar un lugar destacado en la Feria del Libro de Rosario a través de Argentina según Fontanarrosa, una antología de 130 cuadros gráficos publicados en el diario Clarín durante las décadas de 1980 y 1990. Marcelo Scalona, director de Cultura municipal, presentará el libro junto a Reinaldo Laddaga este domingo a las 17, en la sala Gorodischer. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, destacó la vigencia de las viñetas del humorista rosarino y su capacidad para retratar aspectos persistentes de la realidad argentina.

“Él en realidad hacía periodismo con el humor”, explicó Scalona al referirse al trabajo de Fontanarrosa. Según sostuvo, el humor era un vehículo para introducir reflexiones, críticas e ironías sobre la sociedad. En ese sentido, recordó la influencia de publicaciones como Hortensia y Humor, que utilizaban la sátira política para abordar temas sensibles, incluso durante la última dictadura militar. “Era como un vehículo, una especie de caballo de Troya: hago humor y ahí adentro va una reflexión”, describió.

Para Scalona, uno de los motivos por los que esas viñetas siguen teniendo sentido es la repetición de ciertos problemas del país. Como ejemplo, mencionó una ilustración sobre el riesgo país, un indicador económico que, según señaló, los argentinos conocen desde hace décadas. También recordó una reflexión de Fontanarrosa sobre la geografía nacional: “Una de las máximas de la buena salud recomienda mantener los pies calientes y la cabeza fría. Argentina tiene los pies en la Antártida y la cabeza en el trópico”. Para el director de Cultura, ese tipo de humor demuestra cómo una observación aparentemente sencilla puede convertirse en una crítica social.

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?? “ALGUNAS VIÑETAS PARECEN ESCRITAS PARA LA ACTUALIDAD”: PRESENTAN UN LIBRO DE FONTANARROSA EN ROSARIO Marcelo Escalona, director de Cultura de Rosario y uno de los impulsores de la Feria del Libro, habló sobre la vigencia del humor y la mirada crítica de Roberto Fontanarrosa. https://t.co/HRMuJTO2xs — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 17, 2026

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Durante la entrevista, Scalona también reivindicó la trayectoria literaria del escritor y recordó que en sus comienzos fue cuestionado por sectores de la academia. “Roberto fue un escritor al comienzo bastante ninguneado por un lado y también casi atacado por la academia”, afirmó. A su entender, Fontanarrosa utilizaba la parodia para cuestionar la solemnidad y ciertas actitudes elitistas del mundo literario, sin burlarse de la literatura en sí. En ese marco, destacó el valor del texto que el propio autor escribió como prólogo de la primera edición del libro, al que definió como un análisis de su obra y de su manera de entender la escritura.

La presentación permitirá recuperar parte de ese universo creativo a través de las viñetas y los comentarios de quienes acompañarán la actividad. Scalona señaló que algunas ilustraciones pueden aplicarse a distintos momentos políticos y mencionó una que ironiza sobre el exceso de discursos de un dirigente: “Traelo donde quieras, ponelo donde quieras y en el presidente que te parezca”. La propuesta busca acercar al público una faceta de Fontanarrosa que combina humor gráfico, observación cotidiana y crítica política.

Además de hablar sobre el libro, Scalona se refirió al debate sobre una posible mudanza de la Feria del Libro al predio de la ex Rural, en el Parque Independencia. Reconoció que los libreros tienen motivos para defender la sede actual, en el Centro Cultural Fontanarrosa, donde valoran la circulación peatonal y los resultados comerciales. “El informe que tenemos al día de hoy de cómo han ido las ventas en esta feria es notable”, afirmó. Sin embargo, consideró que el Parque Independencia permitiría ampliar la propuesta con más actividades artísticas y educativas, además de facilitar la llegada de escuelas de toda la provincia.

Finalmente, el funcionario destacó el movimiento cultural de Rosario y la participación de escritores, editoriales y lectores en la feria. “Rosario es una ciudad muy cultural”, sostuvo, y resaltó que la ciudad cuenta con unas 50 editoriales independientes y una programación amplia, que incluye presentaciones de libros de distintos géneros y escalas. Para Scalona, esa diversidad demuestra la importancia de sostener y ampliar los espacios de encuentro alrededor de la lectura, tanto desde la actividad comercial como desde la educación y la vida cultural.

Entrevista de Susana Manzelli.