En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

El autor del audio viral "pefeto, caballedo": "Vas por la calle y escuchás que la gente lo dice"

Juan Oña, el creador del audio que recrea "llamadas raras" que ironizan sobre estafas telefónicas, habló en Cadena 3. "No podemos creer la repercusión que tuvo, se nos fue de las manos", dijo.

17/10/2026 | 11:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Juan Oña, autor del audio viral de "pefeto caballedo".

FOTO: Juan Oña, autor del audio viral de "pefeto caballedo".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. "Pefeto, caballedo": el fenómeno detrás del audio viral

    Una mañana para todos

    Episodios

El término "pefeto caballedo" se convirtió en un fenómeno viral en Argentina en estos días, luego de viralizarse un audio humorístico en redes sociales, que generó una ola de interacciones de los usuarios.

El audio recrea "llamadas raras" que ironizan sobre estafas telefónicas, muy frecuentes actualmente.

Juan Oña, el autor del audio, habló en Cadena 3 sobre el impacto del término y contó cómo nació el fenómeno. Además de millones de visualizaciones del audio viral, dijo que escuchó el término en la vida cotidiana. "Me pasó en la verdulería que un chico delante mío le va a cobrar y el muchacho le dice ¡perfeto!", contó, resaltando la penetración del término en el lenguaje popular.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los comentarios en las redes sociales también reflejan esta tendencia y la expresión encontró lugar, al menos por estos días, en la conversación pública.

Juan agradeció el apoyo recibido y expresó su deseo de continuar creando contenido: "Les agradezco mucho porque es la primera vez que salgo en un medio de comunicación", reconoció.

En un tono humorístico, Juan recreó en Cadena 3 el término que provocó el fenómeno viral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Una mañana para todos".

Lectura rápida

¿Qué fenómeno se volvió viral en Argentina? El término "pefeto caballedo" se volvió viral tras la difusión de un audio humorístico en redes sociales.

¿Quién es el autor del audio viral? El autor del audio es Juan Oña.

¿Cuándo se volvió viral el término? El término se volvió viral en los días recientes en Argentina.

¿Dónde se ha escuchado el término en la vida cotidiana? Juan Oña mencionó que escuchó el término en una verdulería.

¿Por qué es significativo el término para Juan Oña? Es significativo porque ha tenido un gran impacto en su vida, siendo la primera vez que aparece en un medio de comunicación.

Lo más visto

Sociedad

Una Mañana para todos Rosario

El Niño. Crecida del Paraná: un productor isleño advirtió que faltan medios para evacuar el ganado

Roberto Sotomayor, que tiene unas 600 cabezas en las islas entre Rosario y Arroyo Seco, contó en Cadena 3 Rosario que ya logró retirar alrededor de 250 animales. Cuestionó la falta de infraestructura, las restricciones ambientales y la escasez de barcos para trasladar la hacienda ante la próxima creciente.

Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf