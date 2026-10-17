El autor del audio viral "pefeto, caballedo": "Vas por la calle y escuchás que la gente lo dice"

El término "pefeto caballedo" se convirtió en un fenómeno viral en Argentina en estos días, luego de viralizarse un audio humorístico en redes sociales, que generó una ola de interacciones de los usuarios.

El audio recrea "llamadas raras" que ironizan sobre estafas telefónicas, muy frecuentes actualmente.

Juan Oña, el autor del audio, habló en Cadena 3 sobre el impacto del término y contó cómo nació el fenómeno. Además de millones de visualizaciones del audio viral, dijo que escuchó el término en la vida cotidiana. "Me pasó en la verdulería que un chico delante mío le va a cobrar y el muchacho le dice ¡perfeto!", contó, resaltando la penetración del término en el lenguaje popular.

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Los comentarios en las redes sociales también reflejan esta tendencia y la expresión encontró lugar, al menos por estos días, en la conversación pública.

Juan agradeció el apoyo recibido y expresó su deseo de continuar creando contenido: "Les agradezco mucho porque es la primera vez que salgo en un medio de comunicación", reconoció.

En un tono humorístico, Juan recreó en Cadena 3 el término que provocó el fenómeno viral.

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Entrevista de "Una mañana para todos".