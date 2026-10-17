El autor del audio viral "pefeto, caballedo": "Vas por la calle y escuchás que la gente lo dice"
Juan Oña, el creador del audio que recrea "llamadas raras" que ironizan sobre estafas telefónicas, habló en Cadena 3. "No podemos creer la repercusión que tuvo, se nos fue de las manos", dijo.
17/10/2026 | 11:01Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Oña, autor del audio viral de "pefeto caballedo".
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Audio. "Pefeto, caballedo": el fenómeno detrás del audio viral
Una mañana para todos
El término "pefeto caballedo" se convirtió en un fenómeno viral en Argentina en estos días, luego de viralizarse un audio humorístico en redes sociales, que generó una ola de interacciones de los usuarios.
El audio recrea "llamadas raras" que ironizan sobre estafas telefónicas, muy frecuentes actualmente.
Juan Oña, el autor del audio, habló en Cadena 3 sobre el impacto del término y contó cómo nació el fenómeno. Además de millones de visualizaciones del audio viral, dijo que escuchó el término en la vida cotidiana. "Me pasó en la verdulería que un chico delante mío le va a cobrar y el muchacho le dice ¡perfeto!", contó, resaltando la penetración del término en el lenguaje popular.
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Los comentarios en las redes sociales también reflejan esta tendencia y la expresión encontró lugar, al menos por estos días, en la conversación pública.
Juan agradeció el apoyo recibido y expresó su deseo de continuar creando contenido: "Les agradezco mucho porque es la primera vez que salgo en un medio de comunicación", reconoció.
En un tono humorístico, Juan recreó en Cadena 3 el término que provocó el fenómeno viral.
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Entrevista de "Una mañana para todos".
Lectura rápida
¿Qué fenómeno se volvió viral en Argentina? El término "pefeto caballedo" se volvió viral tras la difusión de un audio humorístico en redes sociales.
¿Quién es el autor del audio viral? El autor del audio es Juan Oña.
¿Cuándo se volvió viral el término? El término se volvió viral en los días recientes en Argentina.
¿Dónde se ha escuchado el término en la vida cotidiana? Juan Oña mencionó que escuchó el término en una verdulería.
¿Por qué es significativo el término para Juan Oña? Es significativo porque ha tenido un gran impacto en su vida, siendo la primera vez que aparece en un medio de comunicación.